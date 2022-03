Von Lwiw (Lemberg) aus haben es vier Frauen und drei Kinder aus der Ukraine nach Vorpommern geschafft. In Grimmen bereitet die Stadt mit der Unterstützung der Tafel Wohnungen vor. Neun Familien werden in den nächsten Tagen erwartet. Unterstützer und Sachspenden werden dringend benötigt. So können Sie helfen.