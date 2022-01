Bartmannshagen

Frank Unger ist der neue Abteilungsleiter der Unfallchirurgie und der orthopädischen Chirurgie am Krankenhaus Grimmen in Bartmannshagen. „Wir wollen unsere Unfallchirurgie neu strukturieren“, nennt der Ärztliche Direktor des DRK-Krankenhauses, Lutz Ruppert, einen der Gründe für den Personalzugang. „Ich war bisher Oberarzt in Stralsund und suche hier jetzt neue Herausforderungen“, sagt Frank Unger.

Die Station der Unfallchirurgie und der orthopädischen Chirurgie verfügt im Krankenhaus des Deutschen Roten Kreuzes, das in Mecklenburg-Vorpommern vier solcher Einrichtungen betreibt, über 35 Betten, informiert Ruppert. Neben der eigentlichen Unfallchirurgie sind ein weiteres Arbeitsfeld die Gelenkprothesen, die die Patienten in dieser Station des Krankenhauses in der orthopädischen Chirurgie erhalten, wie zum Beispiel Hüft- und Kniegelenke. Der dritte Bereich ist die Neurochirurgie, bei der es in Bartmannshagen in erster Linie um Operationen an der Wirbelsäule geht.

Jahrelang in Leipzig tätig

Ruppert: „All die Operationen bei uns werden von Unfallchirurgen oder sogenannten Honorarärzten durchgeführt. Die weitere stationäre Behandlung übernimmt in jedem Fall das Personal des Hauses hier vor Ort.“ Zur Abteilung gehören neben dem neuen Leiter Frank Unger zwei Oberärzte sowie ein Facharzt und Assistenzärzte.

Der Ärztliche Direktor des DRK-Krankenhauses Grimmen in Bartmannshagen, Lutz Ruppert, freut sich über seinen neuen Mitarbeiter. Quelle: Almut Jaekel

Unger stammt aus Sachsen-Anhalt. In Leipzig studierte er und war anschließend zehn Jahre lang Facharzt am städtischen Klinikum St. Georg. Seine Unfallchirurgie-Ausbildung absolvierte Frank Unger anschließend ebenfalls in Leipzig – am Diakonissenkrankenhaus. Danach wechselte er für den dritten Facharzt – die orthopädische Ausbildung – nach Bad Düben.

Die Küste immer im Blick

„An die Küste bin ich auf einem Kongress gelockt worden“, berichtet Unger, wie er in den Norden kam. Dabei ist der heute 57-Jährige seit 1979 regelmäßig, zumindest im Sommer, an der hiesigen Küste. „Angefangen hat das 1979 als Ferienlagerhelfer“, erzählt er. Und schon damals reifte der Wunsch in ihm, im Alter in Ostseenähe zu ziehen.

„Aber das Angebot für den Arbeits- und damit auch Wohnortwechsel kam viel eher“, sagt Unger. Seit 2015 arbeitete er am Stralsunder Helios-Krankenhaus, wohnt ganz in der Nähe der Hansestadt. Seine Frau ist als stellvertretende Schulleiterin in Neuenkirchen bei Greifswald tätig.

Das DRK-Krankenhaus Grimmen Das DRK-Krankenhaus in Bartmannshagen ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung im Landkreis Vorpommern-Rügen für die wohnortnahe medizinische Versorgung. 106 Krankenhausbetten gibt es in den Fachabteilungen Innere Medizin, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie/Orthopädie sowie Intensivmedizin/Anästhesie. Die Knie- und Hüft-Endoprothetik, Wirbelsäulenchirurgie sowie spezielle gastroenterologische Therapien und die Viszeralchirurgie sind seit Jahren fest etabliert. Ambulante Operationen gehören ebenfalls zum Leistungsangebot, wie die Schrittmachersprechstunde und das Durchgangsarztverfahren. 5800 Patienten werden jährlich stationär und etwa 6400 Patienten ambulant von rund 235 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern behandelt und betreut. Zum Heizen nutzt das Krankenhaus seit März 2012 die Wärme aus der Biogasanlage Bartmannshagen. Beide Standorte liegen nur 500 Meter auseinander. Zwei Blockheizkraftwerke, die 265 Kilowatt elektrische und 192 Kilowatt thermische Leistung liefern, sind für das Krankenhaus im Einsatz.

„Jetzt wechselte mein ehemaliger Chef seinen Arbeitsort, und das war auch für mich Anlass, mich nach einer anderen Tätigkeit umzusehen“, erzählt Unger, wie er nach Grimmen kam. „Wir waren dabei nicht so ganz untätig“, verrät Lutz Ruppert, der sich gemeinsam mit der Geschäftsführung des Krankenhauses erfolgreich um den Neuzugang bemühte.

Familiäres Arbeiten

„Vieles bleibt hier für mich gleich, wie zum Beispiel das eigentliche Arbeitsgebiet. Einiges ist in Bartmannshagen aber natürlich auch völlig anders“, beschreibt Unger seine Eindrücke der ersten beiden Arbeitstage. Im kleinen Krankenhaus Bartmannshagen gebe es beispielsweise kurze Wege, alles sei familiär, das gefalle ihm sehr gut. Kennenlernen müsse er, wie mit Honorarärzten gearbeitet werde. Dabei kann er jedoch auf die Erfahrungen im Haus bauen. Auf jeden Fall freue er sich darauf, die neue Verantwortung zu übernehmen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dem ehemaligen Chefarzt dieser Abteilung war zum Ende des vergangenen Jahres fristgerecht gekündigt worden, zuvor war er bereits von seiner Arbeit freigestellt. Unger trat seinen Dienst in dieser Woche an.

Von Almut Jaekel