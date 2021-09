Grimmen

Am Sonnabend, dem 11. September ab 9 Uhr, ist es endlich wieder soweit – dann dröhnen im Grimmener Hexenkessel wieder die Motoren. Nachdem coronabedingt fünf Rennen 2020 und 2021 ausfielen, starten an diesem Wochenende nach zweijähriger Abstinenz die Rennen mit 2500 Teilnehmern und Gästen. Gut 300 Fahrerinnen und Fahrer werden in den einzelnen Klassen – angefangen mit der Trabant-Klasse bis zur Allradklasse – an beiden Tagen an den Start gehen.

Fahrzeuge mit bis zu 300 PS werden unterwegs sein. Spektakulär und besonders beliebt ist das Wohnwagen-Vernichtungsrennen am Sonntag. Während es am Sonnabend die Vorläufe gibt, gehen die Stockcar-Fahrer am Sonntag in den Finalläufen an den Start.

Und noch etwas sollten sich die Besucher vormerken: Am Sonnabendabend steigt eine After-Race-Party auf dem Stockcar-Gelände. Die Tageskarte kostet jeweils 10 Euro, Eintritt für die Party am Abend 5 Euro. Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr haben freien Eintritt. Die Kasse öffnet jeweils um 7.30 Uhr.

Verfolgen Sie hier ab 8 Uhr den Liveticker aus dem Hexenkessel:

Nach zwei Jahren Pause hat sich das Reglement geändert - 8 Fahrer können sich nach Punktesystem für das Finale am Sonntag qualifizieren

Heike Hübner, 1. Vorsitzende der Grimmmener Stockcar Legion, eröffnet die Veranstaltung zu Ehren von Benno Rüster mit einer Schweigeminute.

Schlange stehen schon eine Stunde vor Rennbeginn.



Guten Morgen liebe Motorsportfreunde, guten Morgen liebe Leser der Grimmener OSTSEE-ZEITUNG. Endlich geht es wieder los: Stock-Car im Hexenkessel. Hier halten wir euch den ganzen Tag live auf dem Laufenden.

Von Almut Jaekel