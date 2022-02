Grimmen

„Das tut gut“, sagt Volkmar Doß, nachdem der Applaus am frühen Sonnabendabend im Grimmener Kulturhaus nach dem eigentlich letzten Stück des gut einstündigen Konzerts des Jugendblasorchesters Grimmen kaum enden will. Genau zwei Jahre lang waren solche Veranstaltungen nicht möglich. Jetzt hatte das Traditionsensemble entsprechend der geltenden Regelungen immerhin 120 Besucher zwar immer noch nicht zum sonst üblichen Orchesterfest, wohl aber eben zu diesem Konzert in das Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ eingeladen.

Das Besondere: Am 29. Februar 2020 war es die Veranstaltung des Jugendblasorchesters, die zum letzten Mal für Kultur den Kulturhaussaal füllte. Danach machte die Pandemie die Zwangspause notwendig.

Seniorchef Josef Heina wieder dabei

„Ich freue mich, dass es jetzt wieder los geht. Ich bin sehr froh darüber, dass der Orchesterleiter Volkmar Doß es in dieser schweren Zeit fertig gebracht hat, das Jugendblasorchester am Leben und weitestgehend zusammenzuhalten“, sagt Josef Heina, der das Ensemble von 1969 bis 2001 leitete – zuerst an der Robert-Koch-Schule, später als Musikschulchef. Heina verfolgt nach eigenen Aussagen stets die Entwicklung und die Veränderungen des Orchesters – auch in der Grimmener OSTSEE-ZEITUNG.

Und so weiß er auch, dass in den vergangenen zwei Jahren ein Teil der Mitglieder das Ensemble verließen und viele ganz junge, neue Musiker dazugekommen sind. „Der größte Erfolg ist es, aus einem Tief wieder herauszukommen“, hatte Heina Doß schon mit auf den Weg gegeben, als der 2001 die Orchesterleitung übernahm. Und Doß sei dabei auf einem sehr guten Weg“, bestätigte der Senior dem Dirigenten und dem gesamten Orchester – auch wenn einige der jungen Musiker am Sonnabend zum ersten Mal überhaupt auf einer Bühne standen.

Zum ersten Mal auf der Bühne

Zu denen gehört Jakob Ringenberg. Mit seinen gerade einmal acht Jahren ist der Schlagzeuger außerdem einer der Jüngsten im Orchester überhaupt. „Ich bin ganz schön aufgeregt“, erzählt er noch schnell, bevor er auf die Bühne geht. Seine Eltern, Corinna und Mathias Ringenberg aus Papenhagen, sind mindestens genauso aufgeregt wie ihr Sohn. Seit nicht einmal eineinhalb Jahren spielt Jakob Schlagzeug, seit den Sommerferien gehört er zum Orchester, berichten sie. „Es ist gut für ihn, sich in ein Team einzufügen, die Gemeinschaft zu erleben, sagen sie noch, bevor sie den ersten öffentlichen Auftritts ihres Sohnes genießen.

Ehemalige im Publikum dabei

Die Nervosität vor Konzerten ist für Anne Harms Geschichte. Acht Jahre lang war sie mit ihrer Querflöte im Grimmener Jugendblasorchester aktiv, ihre Mutter war bis zum letzten Sommer im Vorstand für die Finanzen verantwortlich. „Ich freue mich sehr, dass das Jugendblasorchester die Corona-Zeit überlebt hat“, sagt Anne Harms, die zuletzt vor drei Jahren bei einem Orchesterfest dabei war. „Sie haben sich nicht unterkriegen lassen, das ist sehr schön“, sagt sie, auch wenn mit den zahlreichen ganz jungen Spielern das Leistungsniveau noch nicht so hoch wie zuvor sein könne.

„Wir sind wieder da“, sind dann auch die ersten Worte von Helge Janke, der gemeinsam mit Skadi Lange das Konzert moderiert und den Besuchern Wissenswertes über die Musikstücke und die Arbeit des JBO mit auf den Weg gab. Sehr knapp sei die Vorbereitungszeit auf das Konzert gewesen – lange war gemeinsames Musizieren nicht oder nur sehr schwer möglich, erzählt er. Onlineunterricht, Präsenzunterricht, aber nur einzeln, Üben in kleinen Gruppen – das alles sei für das normale Arbeiten im Jugendblasorchester schwer.

Vielfältiges Programm

Dennoch sei es den Grimmener jungen Musikern nach wie vor wichtig, originale symphonische Blasmusik in ihr Repertoire aufzunehmen. Neben Stücken von den Puhdys, Deep Purple oder Adele gehören deshalb auch „First Suite“ von Rob Ares und „Brahms Finale“ zum Programm.

Viele bisher unbekannte Gesichter gehören jetzt zum Grimmener Jugendblasorchester. Auch dabei ist Paulchen (der rosarote) Panther - passend zum Musikstück im aktuellen Repertoire. Quelle: Almut Jaekel

Weil das Üben lange nur in kleinen Gruppen möglich war und das Leistungsniveau innerhalb des aktuellen Orchesters noch sehr unterschiedlich ist, gab es während des Konzerts nicht nur Stücke des gesamten Ensembles. „In der Coronazeit haben wir die Möglichkeit genutzt, in kleiner Gruppe zusätzliche Stücke einzuüben und jetzt zu präsentieren“, informiert Helge Janke.

Doß: Wieder Gemeinschaft werden

„Mit denen, die hier auf der Bühne sitzen, kann es gelingen, wieder eine Gemeinschaft zu werden“, sagt Volkmar Doß nach dem gelungenen Konzert. Auch wenn einige von ihnen anfangs noch dachten, sie würden es nie schaffen, so viele Noten, alle neuen Stücke in so kurzer Zeit zu meistern. Die nächsten Stücke seien in Arbeit und die nächsten Auftritte geplant – beispielsweise im Mai auf dem Grimmener Marktplatz.

Viele haben Anteil daran, dass es das Jugendblasorchester gab und immer noch gibt, dass es auch die Pandemie übersteht. Ein besonderes Dankeschön sagten die jungen Musiker ihrem Dirigenten Volkmar Doß. Quelle: Almut Jaekel

Dann werden die Blasmusiker sicher auch ein, zwei Lieder für Zugaben einplanen können. Denn bei diesem ersten Nach-Pandemie-Auftritt reichte die Übungszeit dafür noch nicht. Die Gäste forderten zweimal Zugaben aber trotzdem ein und genossen es, zwei Stücke in Variationen – beispielsweise Offenbachs Can Can – aus dem eigentlich Programm nochmals zu hören.

Von Almut Jaekel