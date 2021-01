Grimmens Bürgermeister Benno Rüster ist tot

Grimmen

Grimmen trauert um Benno Rüster. Der Bürgermeister verstarb in der Nacht zum Dienstag zu Hause nach schwerer Krankheit. Das erfuhr die OZ von seiner Familie. Er hinterlässt seine Frau Elke, vier erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder.

Benno Rüster war von 2001 an Bürgermeister Grimmens. Er prägte die Stadt durch viele neue Ideen, brachte Kunst und Kultur in Form von vielen größeren und kleinen Skulpturen in die Trebelstadt und prägte für sich den Slogan, ein „Bürgermeister zum Anfassen“ zu sein. Aus dieser Nähe zu den Grimmenern – vor allem in den ersten Jahren seiner Amtszeit – war es ihm möglich, die Sorgen, Probleme und Wünsche der Einwohner aus erster Hand zu kennen und zu verstehen und in seinem politischen Handeln darauf einzugehen.

Rüsters Verdienst ist der internationale Erfolg der Stockcar-Rennen

Beliebt und bekannt war Rüster auch durch sein Engagement in der „1. Grimmener Stockcar Legion“. Er holte den Stock-Car-Sport nach Grimmen und sorgte so dafür, dass der „Grimmener Hexenkessel“ als Veranstaltungsort die Stadt bis ins Ausland bekannt machte und in Grimmen und der Umgebung viele junge Menschen in ihrem Motorsporthobby Halt finden.

Benno Rüster war im Dezember 2020 60 Jahre alt geworden.

Von Almut Jaekel