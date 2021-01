Grimmen

Drei Kerzen brennen am späten Dienstagabend vor dem Grimmener Rathaus. Ein stilles Gedenken an den in der Nacht zum Dienstag verstorbenen Bürgermeister Benno Rüster. Im Alter von 60 Jahren erlag er den Folgen einer schweren Krankheit.

Fast 20 Jahre lang leitete er die Geschicke der Stadt. Insbesondere sein großes Engagement für die Stock-Car-Rennen hat tausenden Menschen in der Region eine tolle Freizeitbeschäftigung ermöglicht.

Die Anteilnahme in dem sozialen Netzwerk Facebook ist den Leistungen des verstorbenen Bürgermeisters entsprechend hoch. Eines sticht hierbei heraus: Grimmen hat nicht nur sein politisches Oberhaupt verloren, sondern insbesondere einen guten Freund.

Politiker trauern um einen „waschechten Vorpommer“

Benno Rüster verstand es stets, sich mit klaren Worten bei seinen politischen Mitstreitern Gehör zu verschaffen. Seine Entscheidungen waren nicht immer bei allen beliebt, aber dienten stets dem Wohle seiner geliebten Heimatstadt Grimmen. Diese Leistung, über fast 20 Jahre hinweg, würdigten nun seine politischen Weggefährten auf ihren sozialen Seiten.

Patrick Dahlemann (Staatssekretär für Vorpommern): „Heute ereilte uns die schreckliche Nachricht, dass Grimmens Bürgermeister Benno Rüster viel zu früh verstorben ist. Ein waschechter Vorpommer, der nah bei den Menschen war und seine Stadt engagiert führte. Ich bin dankbar, ihn kennengelernt zu haben. Seine Leidenschaft für Stock-Car-Rennen war mitreißend. Seiner Familie gilt mein tief empfundenes Beileid.“

Gemeinde Glewitz: „Ein Abschied, aber kein Vergessen. Ruhe in Frieden Benno! Mit großer Bestürzung haben auch wir heute erfahren, dass Grimmen seinen Bürgermeister Benno Rüster verloren hat. Wir möchten seiner Familie unser tiefstes Beileid aussprechen und werden ihn in guter Erinnerung behalten. Und irgendwo sind immer Spuren deines Lebens, Gedanken, Bilder, Augenblicke, Gefühle. Sie werden uns immer an dich erinnern und dich dadurch nie vergessen lassen.

Michael Sack (Landesvorsitzender der CDU MV): „Mit Benno Rüster verlieren wir viel zu früh einen engagierten kommunalpolitischen Mitstreiter, der sich als langjähriger Bürgermeister von Grimmen stets zum Wohle der Stadt und seinen Bürgerinnen und Bürgern eingesetzt hat. Seine Losung, ein ‚Bürgermeister zum Anfassen‘ zu sein, füllte er dabei täglich mit Leben. In dieser schweren Stunde sind wir in Gedanken bei seiner Familie, den Angehörigen und Freunden von Benno Rüster.“

CDU Kreisverband Vorpommern-Rügen: „Fast 20 Jahre war Benno Rüster Bürgermeister seiner Heimatstadt Grimmen und das mit großem Stolz. Unvergessen ist sein Engagement für die Grimmener Stock-Car-Legion. Der Motorsport in der Stadt Grimmen wird immer mit dem Namen Benno Rüster in Verbindung stehen.“

Bilder aus dem Leben von Benno Rüster:

Zur Galerie Im Alter von 60 Jahren ist Grimmens Bürgermeister Benno Rüster gestorben. Hier einige Bilder der vergangenen Jahrzehnte.

Stock-Car-Familie verliert ihren „ Benno “

Sind wir noch eine Familie? Eine Frage, die Benno Rüster bei der Fahrerbelehrung eines jeden Rennens den vielen Beteiligten der Grimmener Stock-Car-Rennen stellte. Die spektakuläre Motorsportveranstaltung im „Hexenkessel“ kann zweifelsohne als sein Lebenswerk bezeichnet werden. Tausenden jungen Menschen bescherte er mit der Idee, solch ein Event in den 1990er-Jahren in Grimmen zu etablieren, eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Verständlicherweise groß ist die Anteilnahme der vielen Fahrer, Mechaniker und Fans der Szene.

1. Grimmener Stock-Car-Legion, bei der Benno Rüster Vorsitzender war: „In tiefer Trauer gedenken wir heute Benno Rüster. Gründungsmitglied und langjähriger Vereinsvorsitzender der 1. Grimmener Stock-Car-Legion e. V., Rennleiter und vor allem Freund und Teil der Stock-Car-Familie. Du hast Stock-Car in Grimmen zu dem gemacht, was es heute ist. Danke für alles, was du für den Verein und die Stock-Car-Szene getan hast. In Gedanken wirst du immer bei uns sein. Wir werden dein Lebenswerk fortführen.“

Foto aus dem Jahre 1997. Benno Rüster, Vorsitzender der 1. Grimmener Stock-Car-Legion machte den Motorsport in Grimmen deutschlandweit bekannt. Quelle: OZ-Archiv

1. Buggy-Team Vorland: „‚Wir sind eine Familie und du hast diese Familie zu dem gemacht, was sie heute ist. Durch dein Engagement sind unsere Stock-Car-Rennen deutschlandweit bekannt geworden. Du hast für unseren Sport und die Stadt Grimmen so wahnsinnig viel getan und nun gingst du heute so unerwartet von uns.“

Weggefährten sind dankbar: „ Benno “ hatte immer ein offenes Ohr

Grimmens verstorbener Bürgermeister wollte nicht gesiezt werden. Für die meisten war er einfach „ Benno“. Seine Freunde schätzen an ihm, dass er stets ein offenes Ohr für ihre Probleme hatte. Er suchte beruflich wie privat in erster Linie den unbürokratischen Weg – den Weg der schnelle Lösungsfindung, um Probleme aus der Welt zu schaffen.

Eine der Veranstaltungen, auf die sich Benno Rüster immer sehr freute: Das Nudelessen am Kindertag. Er selbst füllte stets die leckere Tomatensoße auf. Quelle: Raik Mielke

Oliver Habel (Vorsitzender der Grimmer Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft): „Danke, lieber Benno, für deine Freundschaft, deine Hilfe und Unterstützung in meinen schweren Zeiten! Danke für deine Worte und deine Lebenserfahrung! Ich werde dich immer in Erinnerung behalten!“

OZ-Leser Rudi Neubauer: „Nie werde ich vergessen als ich krank war. Er hatte mich oft im Krankenhaus besucht. Das werde ich nie vergessen.“

Ulf Schnackenberg (Moderator der Motorsportveranstaltungen in Grimmen): „Eine Stimme, die uns so vertraut war, schweigt. Ein Mensch, der immer für den Motorsport und die Stadt Grimmen als Bürgermeister da war, lebt nicht mehr. Erinnerung ist das Einzige, was uns bleibt. Du hast den Motorsport geliebt, Stock Car und Tractor Pulling war ein Teil von deinem Leben. Wir werden dich unendlich vermissen, doch in unseren Herzen wirst du ewig sein.“

OZ-Leserin Christiane Uecker: „Es ist so unwirklich und ungerecht. Warum? Und warum so früh? Wie hart ist es für seine Familie. Ihr gilt unser tiefes Mitgefühl. Eine Stadt trauert um ihren Bürgermeister, die Jugend um den Gründer der Stock-Car-Legion, die Feuerwehr und die vielen älteren Menschen, bei denen er immer gern gesehen war. Die Kinder werden an das Nudelessen denken, wenn man von ihm spricht, und viele, viele Menschen verlieren in ihm einen Freund, einen guten Menschen, der immer für alle da war und für den immer wichtig war zu erfahren, wie es dem anderen geht, auch wenn man sich länger nicht gesehen hat.“

Von Raik Mielke