Grippe-Impfungen für Klinik-Mitarbeiter in MV: „Noch Luft nach oben“ 

In den großen Kliniken Mecklenburg-Vorpommerns werden derzeit die Mitarbeiter gegen die Grippe geimpft. Hintergrund ist, dass besonders Ärzte und Pflegekräfte durch ihren engen Kontakt zu den Patienten Gefahr laufen, sich selbst oder andere anzustecken, wie der Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektiologie der Unimedizin Rostock, Emil Reisinger, sagte. Durch die Impfaktionen des Betriebsärztlichen Dienstes seien in Rostock die Impfraten der Mitarbeiter von 407 Impfdosen in der Saison 2014/2015 auf 1100 Dosen in der Saison 2019/2020 mehr als verdoppelt worden. Aktuell biete die Uniklinik ihren 4300 Beschäftigten, 2400 Studenten und 250 Auszubildenden Impftermine an. Es sei noch Luft nach oben, betonte der Mediziner.

Unter den 2500 Mitarbeitern des Helios Klinikums in Schwerin ist eine deutlich höhere Impfbereitschaft als in den vergangenen Jahren zu spüren, wie Sprecher Christian Becker sagte. Er schätzte die Zahl der Mitarbeiter, die sich in der Klinik oder bei ihren Hausärzten gegen die Influenza impfen lassen auf über 50 Prozent. Becker hob hervor, dass die Impfung nicht nur dem Eigenschutz, sondern auch dem Schutz der Patienten diene.

Bewusstsein für Impfung spürbar gestiegen

„Wir versuchen, so viele Mitarbeiter wie möglich zur Impfung zu bewegen und den Zugang so unkompliziert wie möglich zu gestalten“, betonte Mathias Bonatz vom Helios Hanseklinikum in Stralsund. Auch er beobachtet, dass das Bewusstsein für die Impfung in diesem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr spürbar gestiegen ist.

Noch keine Einschätzung liegt in der Unimedizin Greifswald vor, wo die Impfaktion erst am Montag begonnen hat. In der letzten Grippesaison habe sich rund ein Drittel der rund 4250 Mitarbeiter über den Betriebsärztlichen Dienst impfen lassen, sagte Sprecher Christian Arns. Auch im Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg gebe es jedes Jahr eine hohe Impfbereitschaft - die Kampagne beginne aber erst in der kommenden Woche, hieß es.

