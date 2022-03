Größte Probleme in MV: Sorge um Jobs, niedrige Löhne und Nahverkehr

Rostock

Werften-Pleite, Abwanderung von Jobs bei Windrad-Riese Nordex oder anderswo – die wirtschaftliche Lage in MV ist aktuell von schlechten Nachrichten geprägt. Das schlägt sich auch in einer Forsa-Umfrage im Auftrag der OSTSEE-ZEITUNG nieder. Befragt nach den größten Problemen im Land, rücken viele Menschen die Sorge um Jobs und die wirtschaftliche Lage in den Mittelpunkt.

27 Prozent der Befragten nennen die Lage am Arbeitsmarkt als größtes Problem. Es folgen die Infrastruktur mit 23, die wirtschaftliche Lage und der Personennahverkehr mit jeweils 22 Prozent. Die Umfrage war offen, also ohne jede Vorgabe, Mehrfachnennungen möglich. Zu niedrige Löhne betonen 20 Prozent.

Dann klafft eine Lücke im Tableau vielfältiger Problem-Felder. 13 Prozent der Befragten monieren eine Vernachlässigung des ländlichen Raums, 12 Prozent sehen die Corona-Pandemie allgemein als Problem. Bildungspolitik, Werftenkrise und Unmut über Politiker/Parteien rangieren bei acht Nennungen von 100. Keine Probleme sehen 12 Prozent. Bemerkenswert: Die Themen Kinderbetreuung, Zuwanderung/Flüchtlinge oder mangelndes Kulturangebot landen in der Problem-Analyse weit abgeschlagen – je ein Prozent.

Politologe: Die großen Probleme der Zeit spielen keine Rolle

Überrascht ist Prof. Wolfgang Muno, Politikwissenschaftler der Universität Rostock. Die größten Probleme bildeten eine Art „Kirchturmdenken“ ab. Heißt: Leute bewegen offenbar die Themen vor der Haustür. „Die großen wie Klimakrise oder Energie-Engpässe oder Flüchtlingswelle spielen keine Rolle.“ Dabei hätten doch genau diese gravierende Auswirkungen auf MV.

Die Umfrage Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat im Auftrag der OSTSEE-ZEITUNG vom 14. bis 18. März insgesamt 1001 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger in MV mittels computergestützten Telefoninterviews befragt. Die Ergebnisse seien auf die gesamte wahlberechtigte Bevölkerung übertragbar. Die Fehlertoleranz wird mit +/- 3 Prozentpunkten angegeben.

Sven Müller, Vereinigung der Unternehmensverbände MV, sieht die Landesregierung in der Pflicht. Sie müsse ein vor neun Monaten beschlossenes Industriekonzept endlich umsetzen. „Die Insolvenz der MV-Werften, die Verlagerung ganzer Fertigungsstätten von Nordex ins Ausland sowie der Stellenabbau bei Caterpillar hinterlassen ihre Spuren.“

„Mich überrascht dieses Ergebnis durchaus“, sagt CDU-Landeschef Eckhardt Rehberg zur Umfrage. Er habe eine andere Wahrnehmung zu Problemen. Vor allem der „Zick-Zack-Kurs in der Corona-Pandemie“ habe viele Menschen irritiert. Nicht verwundert ist Leif-Erik Holm (AfD): „Die Bürger erkennen sehr klar: MV braucht vor allem eine wirtschaftliche Perspektive und Arbeitsplätze.“ Auch auf dem Lande.

„Existenzielle Ängste sind messbar“

„Es sind konkrete existenzielle Ängste oder Erwartungen zu messen“, erklärt René Domke (FDP). Für ihn eine Folge auf Corona-Krise, Werften-Pleite oder Krieg in der Ukraine. Es gehe auch um Fragen „der eigenen wirtschaftlichen und finanziellen Zukunft“. Darauf müsse Politik Antworten finden. Vanessa Müller, frisch gewählte Linken-Landeschefin, erklärt: Die Umfrage spiegele die Sorgen der Bürger nach besserer Beschäftigungspolitik und besseren Löhnen wider.

SPD-Mann Julian Barlen beantwortet nicht die Frage nach Interpretation der Umfrage. Er listet stattdessen Ziele der SPD auf: Investitionen, Erhalt von Arbeitsplätzen, höhere Löhne, Rufbusse ... Ein Mann im Dauer-Wahlkampf.

Weitere Probleme sieht Jörg Böhm vom Arbeitslosenverband MV. Etwa die zunehmende Spaltung der Gesellschaft. „Reiche werden reicher und immer mehr Menschen droht Armut.“

Prioritäten für die Politik: Bildung, Gesundheit, Wirtschaft

Was aber soll, muss Politik wirklich anpacken? Hier hat die OZ-Umfrage Themenbereiche vorgegeben. Platz eins: 93 Prozent der Befragten finden, dass sich die Landesregierung um eine gute Bildungspolitik kümmern sollte. Es folgen Gesundheitsversorgung im ganzen Land mit 89, Förderung der Wirtschaft mit 88 und der Ausbau von Bus- und Bahnverbindungen mit 82 Prozent. Innere Sicherheit, Entlastung von Familien oder Klima- und Umweltschutz kommen auf 70,71 Prozent.

Auch interessant: Während Anhänger von CDU, Linke, Grünen, FDP und AfD die Bildungspolitik als wichtigstes Politikziel beschreiben, ist es bei SPD-Anhängern die Förderung der Wirtschaft. Klima- und Umweltschutz finden 95 Prozent der Grünen-Wähler wichtig, aber nur 37 Prozent der AfD-Anhänger.

Die Landwirtschaft steht bei Menschen in MV hoch im Kurs. 96 Prozent gaben an, dass dieser Wirtschaftsbereich für das Bundesland sehr wichtig oder wichtig ist. Es folgen: Handwerk (94), Gesundheitswesen (91), Tourismus (88), erneuerbare Energien (80).

Von Frank Pubantz