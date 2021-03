Hollendorf

Das ist sensationell: Auf einer Koppel der Feldfrucht & Tierproduktion GmbH Groß Ernsthof in Hollendorf bei Wolgast hat eine Kuh in der vergangenen Woche Drillinge geboren. Die drei Kälbchen sind alle wohlauf und blicken schon jetzt ziemlich neugierig durch den Koppelzaun.

Die drei Kälbchen kamen am 17. März zur Welt. Nachdem die ersten beiden Tiere geboren worden waren, dachten die Mitarbeiter des Landwirtschaftsbetriebes schon, dass die Kalbung abgeschlossen sei, berichtet Betriebsleiter Peter Tabbert. „Aber dann sah ich da plötzlich noch ein kleines Bein herauskommen.“ Der erfahrene Landwirt hatte richtig geschaut: Nach zwei Mädchen kam noch ein Junge. „Wir haben uns sehr gefreut, denn die Tiere sahen alle sehr gesund aus“, sagt Tabbert.

Wie sollen diese süßen Drillings-Kälbchen heißen? Normalerweise tragen Kühe nur Ohrmarken. Doch nun gibt es eine Ausnahme. Denn die auf einer Koppel in Hollendorf bei Wolgast geborenen Drillings-Kälbchen dürfen Namen erhalten. Und Sie, liebe OZ-Leser, haben die Möglichkeit, dafür Vorschläge zu unterbreiten. Wie also sollen die drei Kälber – es sind zwei Mädchen und ein Junge – heißen? Ihre Vorschläge schicken sie bitte per Mail an zinnowitz@ostsee-zeitung.de. Einsendeschluss ist der 30. März. Wir sind gespannt.

Drillinge auf natürlichem Weg gezeugt

Drillinge sind bei Kühen sehr selten. Meistens bringt eine Mutterkuh nur dann drei Kälber zur Welt, wenn sie künstlich befruchtet wurde. „Aber das ist hier nicht der Fall. Unsere Kälber werden alle auf natürlichem Weg gezeugt, das heißt, wir lassen Bullen zu den Mutterkühen“, erläutert der Betriebsleiter. Allerdings: Ein wenig Kontrolle muss bei allem Spaß schon sein. „Wir wollen den Nachwuchs ab Mitte März haben, denn unsere Tiere leben das ganze Jahr im Freien. Wenn es im Januar oder Februar noch eisig kalt ist, haben Kälber oft keine Chance.“ Daher werden die Bullen, die genau wie die Mutterkühe eigene Züchtung sind, erst ab Mitte Mai zu den Damen gelassen.

Zweimal habe es in den zurückliegenden Jahren bereits Drillinge gegeben, aber nie sei es gelungen, die Tiere alle am Leben zu erhalten. Oft seien die Tiere von Mehrlingsgeburten einfach zu schwach. „Es ist natürlich ein Unterschied, ob eine Kuh ein Kalb zur Welt bringt oder gleich drei. Während bei einem Kalb das Geburtsgewicht zwischen 35 und 45 Kilo liegt, bringen unsere drei zusammen 75 Kilo auf die Waage“, erzählt der Betriebsleiter. Umso glücklicher seien die Mitarbeiter gewesen, als die Tiere kurz nach der Geburt aufstanden und auch sofort zu saufen begannen.

Separate Unterbringung wichtig

Für die vierjährige Mutterkuh war es die zweite Kalbung. Die Groß Ernsthofer Landwirte lassen ihre Färsen nicht bereits mit zwei Jahren das erste Mal Nachwuchs zur Welt bringen, sondern erst mit drei Jahren. „In diesem Jahr haben wir 50 Färsen, die zum ersten Mal kalben. Und dann kommen noch 400 tragende Mutterkühe dazu“, so der Betriebsleiter. Auf der Koppel herrscht also ziemlich viel Betrieb und täglich kommen Kälbchen dazu. „Deshalb haben wir auch unsere Drillingskuh gleich von den anderen abgetrennt untergebracht. Denn die Kleinen würden sich inmitten der vielen Artgenossen verlaufen und dann finden sie die Mutter nicht wieder und verhungern“, sagt Tabbert.

Die Mutterkuh mit ihren Drillingen. Das Tier ist sehr ruhig, passt aber dennoch genau auf ihre Kinder auf. Quelle: Tilo Wallrodt

Wie auf Kommando kommen die drei Kälbchen angelaufen und suchen das Euter ihrer Mutter. „Wir werden bald zufüttern. Jetzt bekommt die frischgebackene Mama erst mal bisschen zusätzliches Kraftfutter.“ Zu Beginn der kommenden Woche sollen alle vier – Mutterkuh und die drei Kälbchen – von der Koppel in Hollendorf auf das Betriebsgelände in Mittelhof gebracht werden. „Die müssen noch eine Weile für sich sein, sonst bringen wir die Drillinge nicht durch“, meint Tabbert. Auf dem Betriebsgelände könne häufiger jemand nach den Tieren schauen, es gäbe grüne Wiese und natürlich ein großes Strohlager.

So viel Hunger: Die Kälbchen drängen sich um das Euter der Mutter. Quelle: Tilo Wallrodt

2020 mit fruchtbarem Frühjahr – 31 Mal Zwillinge

Das vergangene Frühjahr war besonders fruchtbar, denn neben den natürlich geborenen Drillingen gab es für die Groß Ernsthofer bislang auch 31 Mal Zwillinge. „Der Tierarzt meint, es liege am guten Futter“, sagt Peter Tabbert und lacht. Vom vielen Nachwuchs werden allerdings nur 40 Kälber für die eigene Nachzucht behalten, der Rest wird verkauft.

Die von der Feldfrucht & Tierproduktion GmbH Groß Ernsthof gehaltenen Tiere sind alle für die Fleischproduktion gedacht und gehören zur Rasse Uckermärker. Sie ist in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg weit verbreitet. „Es ist eine bodenständige Rasse. Sie bringen eine sehr gute Fleischleistung und die meisten Tiere sind gutmütig. Diese Mütterlichkeit sehen wir auf unseren Koppeln sehr häufig, denn die Tiere bleiben ja das ganze Jahr draußen“, verdeutlicht der Betriebsleiter.

Drillinge bekommen Namen

Auch die Drillings-Mama sei eine sehr ruhige Kuh, die sich zärtlich um ihre Kinder kümmere. Daher konnten auch alle drei Kälber bei ihr gelassen werden. Peter Tabbert hofft nun, dass sich die Drillinge weiter so gut entwickeln. „Wir sind schon stolz, dass uns diese Seltenheit gelungen ist. Mal schauen, wie sie vom Charakter her sein werden.“ Wird er sie auseinander halten können? „Es gibt ja Ohrmarken“, sagt er. Obwohl in einer so riesigen Herde wie in Hollendorf unüblich, hat er aber nichts dagegen, dass diesmal die drei Kälbchen Namen bekommen ...

Von Cornelia Meerkatz