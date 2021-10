Groß Lüdershagen

Der weiße Bungalow im Kastanienweg in Groß Lüdershagen sieht aus einiger Entfernung unscheinbar aus. Bei näherer Betrachtung wird jedoch schnell klar: Hier ist etwas Schreckliches passiert. Im Dach ist ein Loch. Der Eingangsbereich – schwarz und zerstört. Eine Tür hat das Haus nicht mehr. Fotos und gerahmte Bilder liegen im Schutt. Die Fenster sind offen und gewähren Einblicke in die Überreste eines Lebens, das hier vor einigen Stunden ein tragisches Ende nahm.

Denn in seinem Haus hat sich am Montag eine Art Explosion ereignet. Vermutlich hat der Bewohner sie selbst herbeigeführt und ist dabei umgekommen. Den 63-Jährigen plagten offensichtlich Schulden. Am Morgen stand ein Gerichtsvollzieher des Amtsgerichtes in Stralsund vor seiner Tür, um wegen offener Rechnungen Strom und Wasser abzustellen. Weil die Tür verschlossen blieb, bat der Gerichtsvollzieher die Polizei um Amtshilfe.

Nach der Verpuffung liegen vor dem Haus gerahmte Fotos und Bilder im Dreck. Quelle: Kai Lachmann

Notarzt konnte für den Mann nichts mehr tun

Nachdem der Mann auch der Polizei nicht aufmachte, wurde ein Schlüsseldienst gerufen. „Während dieser die Tür öffnen wollte, war zunächst ein Knall zu hören. Es kam anscheinend zu einer Verpuffung mit starkem Rauch. Daraufhin brannte es im Vorflur des Hauses“, so die Schilderung der Polizei. Die Rauchentwicklung soll zu stark gewesen ein, als dass noch jemand hätte ins Haus eindringen und den Mann retten können. Die Feuerwehr löschte den Brand, ein Notarzt konnte für den Mann nichts mehr tun. Gerichtsvollzieher, Polizist und Schlüsseldienst blieben unverletzt.

Der Eingangsbereich ist durch Verpuffung und Feuer völlig zerstört. Quelle: Kai Lachmann

Um zu verhindern, dass Menschen in finanziellen Notlagen Strom und Wasser abgestellt werden, bieten Sozialagenturen Hilfe an. Diese habe der Mann laut Amtsgerichtsdirektor Sascha Ott aber nicht in Anspruch genommen. So gab es letztlich ein rechtskräftiges Urteil und einen vollstreckbaren Titel. „Damit geht das Versorgungsunternehmen zum Gerichtsvollzieher, der die Sache übernimmt“, erklärt Ott. „Er klingelt, sagt dem Schuldner, warum er da ist, zeigt ihm die Unterlagen und verplombt dann die Energiezufuhr.“ Wie hoch die Schulden in diesem Fall waren, konnte Ott nicht sagen.

Benzingeruch liegt in der Luft

Eine Nachbarin beschreibt, dass sie am Morgen gehört habe, wie Fensterscheiben zu Bruch gingen. „Da habe ich mir schon gedacht, dass wohl etwas passiert ist. Dann kam der Qualm.“ Sie kannte den Herrn, der auf der anderen Straßenseite wohnte. „Er war ein netter Nachbar, es ist furchtbar.“ Eine Dame von der Physiotherapiepraxis nebenan kommt vorbei. „Ich kannte den Herren vom Sehen“, sagt sie. „Eine wirklich schlimme Geschichte.“ In der Praxis sei zu dem Zeitpunkt einiges los gewesen. „Wir haben dann die Autos umgeparkt, damit Platz für die Feuerwehr ist.“

Im Dach des Hauses ist ein Loch. Vermutlich ist das Gebäude nicht mehr zu retten und muss abgerissen werden. Quelle: Kai Lachmann

Als diese nach getaner Arbeit wieder abgerückt, ist die Zeit der Kripo gekommen. Ein Ermittler steht vor dem Haus mit dem etwas verwilderten Garten und schaut den Kollegen von der Spurensicherung zu, wie sie in den Räumen nach Verwertbarem Ausschau halten. Zudem ist ein Brandursachenermittler am Werk. In einer Pause debattieren sie, ob das Gebäude noch zu retten ist oder abgerissen werden müsste. Am Ende ihres Einsatzes wird klar sein, dass sich der Knall im vorderen Bereich des Hauses ereignet hat. Womöglich habe der Bewohner vorher großflächig Benzin im Haus verteilt, sagt einer der Spurensicherer aus Anklam. Der Geruch davon liegt noch deutlich in der Luft.

Führerschein und Reifezeugnis gefunden

Der Spurensicherer hat in dem Schutt das unversehrte Reifezeugnis des Bewohners gefunden. 1976 hat dieser seinen Abschluss gemacht. Sein bestes Fach war Geographie, die Gesamtnote „gut“. Die Namen auf dem Zeugnis passen zu der Buchstabenkombination auf dem VW Polo, der neben dem Haus steht und offenbar schon länger nicht mehr gewaschen wurde. Grünspan ist auf dem Heck zu sehen. „Wir haben auch den Führerschein gefunden“, sagt der Mann von der Spurensicherung. „Den Ausweis allerdings nicht.“ Auch wenn es nun eindeutig erscheinen mag, wer der Tote ist – zweifelsfrei geklärt ist seine Identität deshalb noch nicht.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit welchem Gefühl geht die Spurensicherung bei so einem Vorfall ans Werk? Immerhin ist am Tatort vor ein paar Stunden ein Leben auf dramatische Weise beendet worden. „In diesem Fall ist der Mensch ja schon tot. Hier haben wir alle Zeit der Welt. Schlimmer ist es bei Unfällen, wenn die verletzten Opfer noch leben und schreien“, antwortet er und fügt an: „Irgendeiner muss es ja machen.“

Von Kai Lachmann