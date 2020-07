Die Staatsanwaltschaft Lüneburg hat am Freitagmorgen sieben Gebäude – unter anderem auch in MV – durchsuchen lassen. Hintergrund ist der Fund der Politiker-Namensliste bei einem rechtsextremen Reservisten, auf der unter anderem auch Manuela Schwesig und Dietmar Bartsch stehen. Auch ein Anschlag auf eine Moschee soll geplant worden sein.

Wegen Namensliste und geplantem Moschee-Anschlag: Groß-Razzien bei Rechtsextremen in MV

Durchsuchungen - Wegen Namensliste und geplantem Moschee-Anschlag: Groß-Razzien bei Rechtsextremen in MV

Durchsuchungen - Wegen Namensliste und geplantem Moschee-Anschlag: Groß-Razzien bei Rechtsextremen in MV