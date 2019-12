Rostock

Mit dem Fleischverzicht bei offiziellen Anlässenheizt Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen die kontrovers geführte Debatte zum Wohle des Klimas weiter an. Von einem formellen Verbot will das Rathaus am Tag nach der Nachricht zwar nicht mehr sprechen, aber Madsen stehe weiter zu seiner Forderung: „Der OB hat angeregt, dass bei Empfängen und offiziellen Terminen im Rathaus, zu denen die Stadt Essen bestellt, kein Fleisch mehr gereicht werden soll“, so Rathaus-Sprecher Ulrich Kunze. Von OZ-Lesern erfährt das Stadtoberhaupt vielfach Zustimmung, weniger zwar, aber auch Ablehnung. Erik Fischerregt an, einen alternativen Weg zu gehen. „Wenn man stattdessen Sojaprodukte nimmt, wird das mit der Ökobilanz auch nicht so rosig werden. Wie wäre es mit mehr Regionalität? Tiere, die artgerecht gehalten werden und aus der Region kommen, sind bestimmt auch keine schlechte Alternative.“

Gustav Schröderfindet den Vorstoß des Oberbürgermeisters gut, wie er schreibt. „Es ist ein kleiner Anfang, um die Menschen dazu zu bewegen, ihren Fleischkonsum einzuschränken beziehungsweise mal wieder auf Qualität zu achten.“ Guido Wiegertmeint: „Ist zwar Symbolpolitik und bringt nicht viel. Die Geste finde ich trotzdem gut, ist auch viel gesünder für alle Beteiligten.“

Auch in Kitas sollte gelten: regional, saisonal und nachhaltig

Ben Chrisund Cuore Leonemerken kritisch an: „Im Ansatz ist so eine Idee nicht schlecht, aber fangen wir doch mal in der Kita und Schulversorgung an. Hier hat die Stadt Rostock Mitspracherecht. Warum ändert sich hier nichts und lässt man Großkonzerne walten, wie es ihnen gefällt? Früher ging es doch auch regional, saisonal und nachhaltig.“

Stefan Goletzke jubelt: „Großartig! Ein kleiner Schritt, aber einer in die absolut richtige Richtung.“ Und Dana Joppeckschickt hinterher: „Oh, Herr Madsen, das finde ich sehr sympathisch. Es gibt mittlerweile auch supertolle Fleischersatzprodukte. Stoppt dieses grausame Tierleid!“

Auch Florian Beckerist überzeugt: „Gute Entscheidung. Das ist gesünder und besser für Mensch, Tiere und Umwelt.“ Artur Kulikow betont, dass nicht das „Fleisch der Feind“ sei. „Verantwortung ist hier das Zauberwort. Anstatt die Bauern in unserer Umgebung noch mehr gegen sich aufzubringen, sollte er mal lieber überlegen, wie gekocht wird und wo das Rathaus selbst einkauft.“ Anja Fesselsetzt hinzu: „Fleisch in Maßen und aus der Region – und alles ist in Ordnung.“

Leser äußern sich kritisch zur Verbotsmentalität

Nico Karlusfragt: „Wie wäre es denn mal mit Bäumepflanzen für den Klimaschutz als lieber alles zu verteufeln, was bisher so in Ordnung war?“

Markus Dorethist dafür, dass das „doch wohl jeder selbst entscheiden können sollte, ob er Fleisch isst oder nicht. Sorry, Herr Madsen, Sie waren mir sympathisch, und ich habe Sie gewählt, aber Sie müssen ja nicht jeden Trend mitmachen.“ Christian Markaufindet den „vorauseilenden Gehorsam in Deutschland grotesk. Am besten, alles wird sofort verboten, was nicht in den Mainstream passt.“

Ingo Muellererwidert: „Es wird nichts verboten. Es wird lediglich zu offiziellen Anlässen kein Fleisch angeboten.“ Dirk Scharpschreibt: „Dass wir alle unseren Fleischkonsum überdenken sollten, okay, aber so was? Sorry, lieber OB, aber das war ein erneuter Beschluss ohne Mehrwert.“

OB Madsen reagiert auf Kritik mit reichlich Humor

Madsen selbst reagierte – auch auf die Kritik – gewohnt lässig: Im Netzwerk Instagram veröffentlichte er am Morgen ein Foto von sich selbst beim Gurkenschneiden. „Muss was vorbereiten, bekomme gleich Gäste im Rathaus“, schrieb er dazu – mit einem grinsenden Smiley. Trotz des Fleischverzichts wolle er aber nicht, dass die Stadtverwaltung als „Gurkentruppe“ bezeichnet werde.

Von Andreas Meyer und Juliane Lange