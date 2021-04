Alt Tellin

An der Unglücksstelle hat das große Aufräumen begonnen: Hinter schwarzen Planen geschützt vor neugierigen Blicken sind mehrere Bagger im Einsatz. In Alt Tellin, wo vor zwei Wochen bei einem Großfeuer in Europas größter Schweinezuchtanlage nach neuesten Angaben der Polizei 57 000 Ferkel und Sauen verbrannten und erstickten, werden die traurigen Reste beseitigt.

Ein Teil der Kadaver ist mit geschmolzenem Plastik verunreinigt und müsse als Sondermüll entsorgt werden, teilte die Betreibergesellschaft LFD-Holding aus Jerichow in Sachsen-Anhalt mit. Nach OZ-Informationen soll ein beträchtlicher Teil offenbar auf der landeseigenen Abfalldeponie Ihlenberg bei Grevesmühlen landen. LFD-Sprecher Ralf Beke-Bramkamp erklärt auf Nachfrage, für die Entsorgung seien „mehrere Deponien und Fachanlagen vorgesehen“. Ob die Ihlenberg-Deponie dazuzähle, wisse er nicht.

Billige Entsorgung auf der Landesdeponie

Wie mit der Sache befasste Personen berichten, soll die Verklappung der Kadaver auf der an Skandalen nicht armen Anlage in Nordwestmecklenburg längst beschlossene Sache sein. Die verbrannten Schweineleiber seien kurzerhand zu Brandabfall erklärt worden. Damit sei eine Einlagerung auf Grundlage der Deponieverordnung rechtlich möglich. 2000 bis 3000 Tonnen Kadaver sollen auf dem Ihlenberg landen, gegen eine Gebühr von rund 200 Euro je Tonne. Aus Sicht des Umweltschutzes könne das bedenklich sein, etwa durch austretendes Sickerwasser.

Eine fachgerechte Aufbereitung und Entsorgung des Abfalls wäre etwa viermal so teuer, heißt es. Das Land sei dem Stallbetreiber mit der kostengünstigen Lösung entgegengekommen. Eine Anfrage „des Entsorgungspflichtigen“ liege „bisher“ nicht vor, heißt es sowohl im zuständigen Ministerium vom Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) als auch bei der Deponie-Gesellschaft.

Ihlenberg nahm schon einmal Schweine-Kadaver an

Ein Sprecher von Backhaus erklärt, dass noch keine Entscheidung gefallen sei, wie mit den mit „Anhaftungen“ verunreinigten Kadavern verfahren werde. Ihlenberg käme dafür nur infrage, wenn die Reste als „gefährlich im Sinne des Abfallrechts“ eingestuft würden. Nicht verunreinigte Tierkörper würden in der einzigen Tierkörperbeseitigungsanlage in MV in Malchin entsorgt. Den genannten Entsorgungspreis könne man ebenfalls nicht bestätigen, teilt Ihlenberg-Geschäftsführer Henry Forster mit.

Es wäre nicht das erste Mal, dass bei einem Feuer in einem Großstall in MV verendete Schweine anschließend auf dem Ihlenberg landen. Bereits 2019 nahm die Deponie 2000 Schweine-Kadaver an – Folge eines Brands in Kolbow (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Diese Tierkörper waren mit Asbest belastet, das in dem Gebäude verbaut worden war, und galten daher als Sondermüll.

Tierschützer demonstrieren vor dem Landtag

Der Deutsche Tierschutzbund MV will am Donnerstag vor dem Landtag gegen einen Wiederaufbau der aus 18 Einzelställen bestehenden Anlage in Alt Tellin demonstrieren, bevor drinnen die Abgeordneten debattieren, ob solche Riesenbetriebe noch zeitgemäß sind. Die LFD-Holding lässt offen, ob sie die Ställe neu errichten will. Das hänge unter anderem vom Ergebnis der Ermittlungen zur Brandursache ab, so Sprecher Beke-Bramkamp.

Die Kripo Anklam untersucht den Fall mit einer sechsköpfigen Ermittlergruppe. Bereits vor dem Bau der Anlage 2011 gab es Kritik am Brandschutzkonzept. Das Land, das Alt Tellin genehmigte, weist eine Mitverantwortung für die Katastrophe zurück: Die Anforderungen an den vorbeugenden Brandschutz seien ähnlich hoch gewesen wie für Krankenhäuser oder Gefängnisse, erklärt das Backhaus-Ministerium.

Von Gerald Kleine Wördemann