Vier Monate ist es her, seit die Schweinezuchtanlage in Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) abgebrannt ist. Offen ist noch, was mit dem verunreinigten Löschwasser passiert. Es gibt verschiedene Aussagen über die Schadstoff-Belastung. Zumindest eine Analyse kommt zu einem bedenklichen Ergebnis.