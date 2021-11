Der Konzern von Elon Musk hatte für den Bau seines Werkes für Elektroautos seine Fühler in den Nordosten ausgestreckt. Laut Quellen scheiterte dies an zu kleinen Flächen. Oder Trägheit? Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will solche Investorengespräche nun zur Chefsache machen.