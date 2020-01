Große OZ-Wahlumfrage: So würde MV Landtag und Bundestag wählen

Rostock

Die Große Koalition in Schwerin schrumpft weiter. Gut eineinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl verlieren SPD und CDU in der Wählergunst an Zustimmung. Die AfD rückt auf Augenhöhe. Die Linke und die Grünen sind im Aufwind. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der OZ.

Die CDU liegt seit Jahren erstmals an der Spitze. Wären an diesem Sonntag Landtagswahlen, käme sie auf 20 Prozent – ein Plus von einem Punkt gegenüber der Wahl 2016.

CDU , SPD , AfD , Linke, Grüne und FDP wären im Landtag

Die SPD verliert zu 2016 mehr als zehn Punkte und erreicht 19 Prozent. Die AfD kommt ebenfalls auf 19 Prozent (-1,8), die Linke auf 14 (+0,8). Die Grünen haben den stärksten Zuwachs (+8,2) und landen bei 13 Prozent. Auch die FDP schafft die Hürde zum Einzug in den Landtag – fünf Prozent (+2). Sonstige: zehn Prozent. Forsa hat vom 2. bis 10. Januar insgesamt 1002 Wahlberechtigte landesweit befragt – repräsentativ.

Grafik zur Forsa-Umfrage der Ostsee-Zeitung 2020 Quelle: Benjamin Barz

CDU-Chef Kokert jubelt – Schwesig gibt sich kämpferisch

Die Reaktionen fallen entsprechend aus. CDU-Landeschef Vincent Kokert freut sich über die Zahlen; die Partei müsse aber noch mehr an Profil gewinnen. Die CDU setze auf innere Sicherheit, bessere Infrastruktur, Wirtschaftswachstum und „anständige Löhne“. Manuela Schwesig ( SPD) sagt: Die Wahl sei erst 2021. „Ich bin zuversichtlich, dass wir dann wieder stärkste Kraft im Land sind.“ Der Trend zur Bundestagswahl sei indes „ein schlechtes Ergebnis“.

Methodik der Forsa-Umfrage Im Auftrag der OSTSEE-ZEITUNG hat die Forsa Politik- und Sozialforschung GmbH eine repräsentative Befragung unter der wahlberechtigten Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt. Im Rahmen der Untersuchung wurden insgesamt 1002 nach einem systematischen Zufallsverfahren ausgewählte, wahlberechtigte Bürger befragt. Die Erhebung wurde vom 2. bis 10. Januar 2020 mithilfe computergestützter Telefoninterviews durchgeführt. Die ermittelten Ergebnisse können nur mit den bei allen Stichprobenerhebungen möglichen Fehlertoleranzen (im vorliegenden Fall +/- 3 Prozentpunkte) auf die Gesamtheit der wahlberechtigten Bevölkerung im Land übertragen werden.

Koalition verliert, AfD dicht dran - so lautet das Fazit von AfD-Landeschef Leif-Erik Holm. „Es ist schon erstaunlich, wie schnell die Schwesig-Regierung abgewirtschaftet hat.“ Sein Ziel sei: „eine bürgerliche Mehrheit 2021“. Ulrike Berger (Grüne): „Die Menschen wünschen sich eine starke grüne Stimme im Landtag für echten Klimaschutz und Zusammenhalt.“ Torsten Koplin (Linke): „Wir freuen uns über mehr Vertrauen. Das spornt uns an. Die Große Koalition ist auch in MV Geschichte.“ „Mit der FDP ist zu rechnen“, sagt Parteichef René Domke. Ziel seien sieben Prozent für den Landtag.

Experten: Bundestrend zieht die SPD in MV runter

Für Forsa-Chef Manfred Güllner steht fest: Der schlechte Bundestrend der SPD zieht die Partei im Land runter. Dagegen verfüge die MV-CDU immer noch über einen „Merkel-Bonus“. Prof. Wolfgang Muno, Politikwissenschaftler an der Universität Rostock, sieht die SPD wegen des „Landesmutter-Bonus“ von Regierungschefin Manuela Schwesig zur Landtagswahl im Vorteil.

An Akzeptanz verloren hat die Landesregierung. 46 Prozent der Befragten sind mit ihrer Arbeit zufrieden, 45 Prozent eher nicht. 2017 lag das Verhältnis mal bei 55 zu 40 Prozent. Dagegen ist der Zustimmungswert für Schwesig mit 58 Prozent gut.

Von Frank Pubantz