Große Show mit Artur und Band in Greifswald

Greifswald

Wenn Artur und Band in Greifswald auftreten, dann ist die Hütte voll. Über 500 Fans waren auch Sonnabend wieder in die Stadthalle gekommen, um den 31-Jährigen Hansestädter gemeinsam mit sechs Streichern, einem 15-köpfigen Chor und Gastmusiker Axel Schulz an der Hammond-Orgel zu erleben. „Augen zu & Herz auf“ hieß das Programm.

„Es war unser siebtes Konzert dieser Art und alle waren bislang ausverkauft“ freute sich am Ende Rockpoet Artur Apinyan. „Leider“, so fügte er aber gleich hinzu, wird es eine ähnliche Veranstaltung vorerst nicht mehr geben, weil der Aufwand, sie zu organisieren und vor allem alle Beteiligten unter einen Hut zu bekommen, groß ist“. Die nächsten Planungen laufen deshalb auf das Jahr 2022 hinaus. Bis Juni hat sich die Band, die sich auch immer wieder neu finden muss, weil Mitlieder sie aus beruflichen Gründen verlassen, eine kreative Pause verordnet. Denn alle, die Sonnabend auf der Bühne standen, machen Musik im Nebenjob. Auch Artur Apinyan. Sein Geld verdient er als Erzieher im Berufsbildungswerk in Greifswald, einer Einrichtung, die körperlich und psychisch eingeschränkte Jugendliche auf einen Beruf vorbereitet. „Das ist ein harter 40-Stunden-Job“, sagt er. Musik ist für den Bandleader sozusagen der willkommene Ausgleich.

Alles mit großer Leidenschaft

Artur Apinyan kam 1991 mit seinen Eltern aus Armenien nach Greifswald. Als Aussiedler. Damals war er drei Jahre alt. Seit frühester Jugend musiziert er. Heute ist er Sänger, Songwriter, Pianist und Organisator solcher Events wie Sonnabend in Greifswald in Personalunion. „Denn da steckt eine Menge Arbeit drin“, gibt der junge Mann, der auch Frau und Kind hat, zu. Seit Ende November habe er mit den Streichern geprobt. Mit dem Chor laufen die Vorbereitungen bereits seit Oktober. Nebenher mussten der Raum angemietet, Helfer für den Auf- und Abbau und natürlich Sponsoren gesucht werden.

Aber Artur Apinyan macht alles mit großer Leidenschaft. Und die klingt auch in seinen Liedern mit. Seine Texte erzählen vom Leben mit allen Höhen und Tiefen und vom Geld dieser Welt und wie es oft falsch eingesetzt wird. Apinyan bezieht deshalb klar Position. Zum Beispiel im Song „Fahnen für den Frieden“, zu dem 2017 auch eine CD erschien. Das Lied entstand 2016, kurz nach der sogenannten Flüchtlingswelle in Deutschland. „Für mich war das Anlass, auch über mich nachzudenken und die Frage zu stellen, wo komme ich eigentlich her“, sagt Artur, der heute noch die armenische Staatsbürgerschaft besitzt.

In Greifswald genießt er große Popularität, wie das Konzert bewies. Am Ende hielt es nämlich keinen der 500 Fans mehr auf dem Stuhl. Alle waren begeistert. Auch vom großartigen Engagement Artur Apinyans für andere Greifswalder. Denn in Vorbereitung seines Auftrittes hatte er gemeinsam mit jungen Leuten der Wirtschaftsakademie Nord Plakate für seine Band anfertigen lassen, die dann im Foyer zugunsten der Greifswalder Kinderkrebsstation verkauft wurden.

Von Reinhard Amler