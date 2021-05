Rostock

Dämpfer für die Parteien in der Landesregierung: SPD und CDU verlieren vier Monate vor der nächsten Wahl an Zustimmung in der Bevölkerung. Laut einer aktuellen Umfrage von Infratest Dimap hätte die Koalition keine Mehrheit. Die Zufriedenheit mit der Arbeit von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und dem Corona-Management der Landesregierung sinkt stark.

Zustimmung für Schwesigs Arbeit sinkt auf 57 Prozent

Sonntagsfrage zur Landtagswahl Quelle: A. Zill

Wäre am Sonntag Landtagswahl, käme die SPD auf 23 Prozent der Wählerstimmen, ein Minus von vier Punkten zum November 2020. Die CDU büßt sogar sechs Punkte ein: 21 Prozent. Gewinner sind dagegen Oppositionsparteien: Die AfD legt auf 17 Prozent zu (+2), die Grünen auf 14 (+4). Die Linke dagegen sackt auf elf Prozent ab (-1). Auch die FDP wäre im Landtag vertreten – sechs Prozent (+3). Sonstige Parteien: acht Prozent (+2). Infratest Dimap hat zwischen dem 12. und 18. Mai im Auftrag von NDR, OSTSEE-ZEITUNG und Schweriner Volkszeitung 1245 Wahlberechtigte befragt.

Verliererin in der Wählergunst ist Schwesig. Zwar sind 57 Prozent der Befragten mit der Arbeit der Regierungschefin sehr zufrieden oder zufrieden, allerdings 18 Prozentpunkte weniger als vor einem halben Jahr. 38 Prozent sind mit Schwesigs Arbeit weniger/nicht zufrieden. Damit rangiert die SPD-Frau immer noch weit vor anderen Spitzenkandidaten.

Experte: Quittung für die Corona-Politik

„Die Umfrage steht klar im Zeichen von Corona“, erklärt der Rostocker Politikwissenschaftler Prof. Wolfgang Muno. Die Zustimmung zur Corona-Politik von SPD und CDU sinke, das Impf-Management werde „zunehmend schlechter bewertet“. Darunter leide auch Schwesigs Ansehen als „Gesicht der Regierung“. AfD, Grüne und FDP dagegen profitierten.

„Die Umfrage kommt in der schwierigsten Phase der Corona-Pandemie“, erklärt Schwesig. Trotz der „schwierigen Lage hier im Land“ liege die SPD auf Platz eins. Leif-Erik Holm (AfD) sieht in einer „heuchlerischen Corona-Politik“ den Grund für den Vertrauensverlust von SPD und CDU. Der Wahlausgang sei völlig offen. CDU-Landeschef Michael Sack wähnt Ursachen des Stimmenverlusts im Erscheinungsbild der Bundes-CDU. Wenke Brüdgam (Linke) spricht von einem „Ansporn für unsere konstruktive Politik“. René Domke (FDP) jubelt: Mit seiner Partei sei im Landtag zu rechnen. Ole Krüger (Grüne) erklärt: „Die Menschen haben das Vertrauen in die Große Koalition verloren.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehrheit findet Krisen-Management der Regierung schlecht

Negativ schlägt die Corona-Politik der vergangenen Monate für SPD und CDU zu Buche. 53 Prozent der Befragten bewerten das Krisenmanagement der Landesregierung als unzureichend, sind also weniger oder gar nicht zufrieden. 45 Prozent sehen das anders.

Auch für die Bundestagswahl im September hat sich einiges getan. Größter Verlierer im Nordosten hier: die CDU. Sie käme in MV nur noch auf 23 Prozent (-11), gefolgt von der SPD mit 18 (-2) und der AfD mit 17 (+2). Die Grünen sind dagegen im Höhenflug: Plus sechs bedeuten aktuell 16 Prozent. Die Linke verharrt bei zwölf, die FDP landet bei sieben Prozent (+3). Andere Parteien: sieben (+2).

Von Frank Pubantz