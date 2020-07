Die Linke sieht in einer ersten Analyse ihrer Großen Anfrage zum 25-jährigen Jubiläum der Landesverfassung sieben Problemfelder. Diese reichen von einer Stärkung der direkten Demokratie bis zu einem Ausbau des Frauenanteils.

Im Stimmbezirk 73 in Rostock ist bei der Abstimmung zur Landesverfassung am 12.06.1994 der Stapel mit den Nein-Stimmen (l) ähnlich groß ausgefallen wie der Stapel mit den Ja-Stimmen. Rund 60 Prozent der Wähler in Mecklenburg-Vorpommern gaben vor 26 Jahren der Landesverfassung ihre Stimme. Quelle: dpa-Zentralbild