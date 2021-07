Pastow/Neuendorf

Ein mehrere Hektar großes Getreidefeld ist am heutigen Sonntagnachmittag in Pastow vor den Toren Rostocks in Brand geraten. Aufgrund des starken Windes wurden die meterhohen Flammen immer wieder neu angefacht. Der Brand kam einem Wohngebiet bedrohlich nahe. Wie die Polizei mitteilte, gingen kurz nach 14 Uhr mehrere Notrufe in der Einsatzleitstelle ein. Die Anrufer meldeten ein brennendes Getreidefeld.

Sofort kamen zahlreiche Feuerwehren aus dem gesamten Gebiet zum Einsatz. Doch beim Eintreffen an der Unglücksstelle bemerkten die Kameraden schnell, dass sie weitere Verstärkung benötigten. Mit Feuerpatschen gingen die ersten Einsatzkräfte zu Werke. Doch da der stark wehende Wind immer wieder seine Richtung änderte, war die Brandbekämpfung für die Feuerwehrleute eine immense Herausforderung.

Wohnhäuser blieben glücklicherweise verschont

Während ortsansässige Landwirte zur Hilfe kamen und Schneisen machten, rollte der Brand von Pastow beginnend immer mehr in Richtung eines Wohngebietes in Neuendorf zu. Vorsorglich kamen auch mehrere Rettungswagen zum Einsatz. Glücklicherweise blieben die Wohnhäuser aber verschont. Doch die Flammen wanderten nun immer weiter Richtung der Stadtgrenze von Rostock.

Zahlreiche Feuerwehren aus dem gesamten Gebiet kamen zum Einsatz. Quelle: Stefan Tretropp

So kam es entlang der Autobahn 19 zwischen den Anschlussstellen Rostock-Ost und –Süd zu derart großen Sichtbehinderungen, dass die Spuren beider Richtungen voll gesperrt werden mussten. Zahlreiche Feuerwehren aus dem Landkreis und auch der Stadt Rostock waren an dem Einsatz beteiligt. Dazu kamen zur Absicherung mehrere Rettungswagen, ein leitender Notarzt und der Polizeihubschrauber.

Warum das Feld Feuer gefangen hat, ist noch unklar. In MV hat es am Wochenende bereits mehrfach auf landwirtschaftlichen Feldern gebrannt.

