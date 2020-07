Großer Ansturm im Vogelpark Marlow: Kapazitätsgrenze aber noch nicht erreicht

Marlow

Am Zootag in MV dürfen Kinder bis 14 Jahre kostenlos in die Tierparks im Land. Da ist der Ansturm natürlich besonders groß. Viele berichten über lange Warteschlangen und hohe Besucherzahlen. Das ist auch im Vogelpark Marlow zu spüren.

Die Kapazitätsgrenze werde dort aufgrund der Weitläufigkeit zwar nicht erreicht, wie eine Sprecherin des Parks mitteilt, aber dennoch sind derzeit viele Personen auf dem Gelände unterwegs. An der Kasse sehe es momentan aber wieder besser aus. Ein Besuch solle sich heute trotzdem noch einmal überlegt werden. Der Zoo in Rostock musste sogar zeitweise geschlossen werden.

Linke kritisierte im Vorfeld freien Eintritt

Schon vorher gab es Kritik am freien Eintritt für Kinder. Die Fraktionsvorsitzende der Oppositionsfraktion, Simone Oldenburg, hielt die Idee nicht für zu Ende gedacht – unter anderem weil ein Besucheransturm zu erwarten war.

„Wenn circa 400 000 Kinder mit ihren Eltern an diesem einen Tag in den Zoo gehen, haben wir über eine Million zusätzliche Besucherinnen und Besucher, und weiterhin gelten die Corona-Abstandsregeln“, gab Oldenburg zu bedenken. „Das kann so nicht funktionieren.“

