Tarnow

Ein erster Bus mit etwa 25 Flüchtlingen des bislang größten Hilfskonvois aus MV an die polnisch-ukrainische Grenze ist auf dem Rückweg in den Nordosten. Der Bus mit Frauen und Kindern werde gegen Mitternacht in Rostock erwartet, sagte der Mitorganisator des Hilfskonvois, Tobias Blömer am Sonntag.

Derzeit füllten sich zwei weitere Busse, von denen einer nach Rostock und einer nach Anklam fahren werde. Die acht Busse, die am Samstagmorgen rund 68 Tonnen Hilfsgüter an die Grenze brachten, können insgesamt 350 Flüchtlinge nach MV bringen.

Teils chaotische Zustände auf ukrainischer Seite

„Die Lage hier ist sehr dynamisch“, so der Rostocker Unternehmer. „Auf der ukrainischen Seite müssen teils chaotische Zustände herrschen.“ Die Menschen stünden tagelang in der Schlange, um über die Grenze zu gelangen.

Auf der polnischen Seite sei hingegen alles sehr gut organisiert, so sein Eindruck. „Die polnischen Behörden und Hilfsorganisationen sind dabei, jede Turnhalle und Schule in der Umgebung für die Ankunft der Flüchtlinge vorzubereiten.“ Viele Flüchtlinge hofften zudem, dass der Krieg bald zu Ende sei und sie wieder in Kürze in die Heimat zurückkehren können. Sie wollen deshalb in den Notunterkünften nahe der Grenze bleiben.

Hilfskonvoi aus MV an der polnisch-ukrainischen Grenze Quelle: privat

Der Hilfskonvoi mit acht Bussen, drei Transportern und einem LKW war am Samstagmorgen in MV gestartet, um die von Familien, Schulklassen und Firmen gespendeten Hilfsgüter in die Grenzregion zu bringen. „Die Lebensmittel und Medizin sollen am Montag auf die ukrainische Seite der Grenze nach Lemberg gebracht werden“, so Blömer. Kleidung, Babywindeln, Decken und Feldbetten würden auf die Unterkünfte auf der polnischen Seite der Grenze verteilt.

Von Martina Rathke