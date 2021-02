Kiel

Erneut wurde ein großer Meeressäuger in der Eckernförder Bucht bei Kiel (Schleswig-Holstein) gesichtet. Nach dem Delfin stattete jetzt offenbar ein Finnwal dem Küstengewässer einen Besuch ab. Das berichten die Kieler Nachrichten. Ein Ornithologe beobachtete am Sonntagmorgen von der Lindhöfter Küste aus die Rückenfinne und einen Blas.

Nach Einschätzung des Beobachters soll es sich um ein etwa zehn Meter langes Tier gehandelt haben. Eigentlich hatte es der Ornithologe auf Vögel abgesehen, doch unerwartet tauchte der Wal rund 300 Meter vor der Küste auf. Er soll einen stattlichen Blas, also einen Atemluftausstoß, der als Nebelfontäne sichtbar wird, abgegeben haben, bevor er wieder abtauchte und verschwand.

Es handelt sich wohl um einen Finnwal

Dagmar Struß, Leiterin der Landesstelle Schweinswalschutz des Naturschutzbundes (Nabu), geht davon aus, dass es sich um einen Finnwal gehandelt haben muss. Finnwale besitzen eine gut sichtbare Rückenfinne und folgen auf ihrer Nahrungssuche gerne Heringsschwärmen, die derzeit unterwegs sind. „In der Regel haben sich Finnwale nicht in die Ostsee verirrt“, sagt Struß.

Die Nabu-Landesstelle hatte Mitte Januar eine Sichtung aus Dänemark erhalten, dass bei der Insel Langeland ein Wal beobachtet worden sei, der Richtung deutsche Gewässer schwamm. Daraufhin hatte Struß ihre Kollegen der Station Fehmarn informiert sowie den Kappelner Wal-Experten Andreas Pfander.

Von Finn- bis Buckelwal: Meeressäuger besuchen Ostsee

Obwohl hier nur die kleinen Schweinswale heimisch sind, tauchen in der Ostsee immer mal wieder größere Wale als Besucher auf. Zuletzt waren 2014 zwei Buckelwale in der Flensburger Förde gesichtet worden. Und 2015 gelang es in der Eckernförder Bucht Anglern aus dem Emsland, von ihrem Boot aus einen Finnwal mit dem Handy zu filmen. "Das war schon ein außergewöhnlicher Moment", berichtete damals einer der Petrijünger.

Eckernförder Fischer erlegten im 18. Jahrhundert einen Buckelwal

Finnwale grasen in der Ostsee in der Regel verschiedene Förden und Buchten nach Fischschwärmen ab und ziehen dann weiter. Eine gewisse historische Berühmtheit erlangte ein Buckelwal, den Eckernförder Fischer im 18. Jahrhundert nach einer Waljagd in der Bucht erlegt hatten. Der Fayencen-Maler Johann Leihamer fertigte daraufhin 1766 im Auftrag der Eckernförder Ratsversammlung eine Zeichnung an, die heute im Museum hängt.

