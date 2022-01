Großes Atomprojekt in Vorpommern: Grüne wollen Castorforschung in Lubmin

Lubmin

Die Atomstandorte steuern auf ein Problem zu: Weil sich die Suche nach einem atomaren Endlager hinzieht, müssen die Atommüllbehälter mit ihrem brisanten Inhalt länger als die genehmigten 40 Jahre in oberirdischen Zwischenlagern stehen. Nach dem Willen der Grünen im Landtag könnte der Atomstandort Lubmin angesichts dieser zeitlichen Lücke eine Forschungsstätte für die verlängerte Zwischenlagerung werden.

Konkret geht es darum, Alterungseffekte, das Langzeitverhalten von Behältern und Brennstoff und die Transportierbarkeit dieser Behälter in das künftige Endlager zu untersuchen. Im Zwischenlager auf dem Gelände des früheren DDR-Atommeilers in Lubmin, heute in Bundeseigentum, lagern 74 Castoren mit hochradioaktiven Brennstoffen.

Castorbehälter über Genehmigungszeitraum hinaus sicher?

„Bundesweit herrscht Einigkeit, dass die 40-jährige Frist zur Zwischenlagerung von Castoren mit hochradioaktivem Abfall ablaufen wird, bevor ein Endlager zur Verfügung steht“, sagt der atompolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Hannes Damm. Das Problem: Niemand wisse genau, ob die Castorbehälter über den Genehmigungszeitraum hinaus noch sicher sind, sagt der Physiker Damm. Die Fraktion spricht sich deshalb dafür aus, in Lubmin die Dichtheit der dort deponierten Castoren zu untersuchen. Das Wissen soll helfen, fundierte Entscheidungen für die notwendige Verlängerung der Genehmigungen zu treffen.

Die Genehmigungen für die Zwischenlagerung enden ab 2034, für die Lubminer Castoren ab 2036. Der politische Zeitplan der Endlagersuche ist ambitioniert. Er sieht vor, dass ein Atommülllager bis 2050 betriebsbereit und die Einlagerung 2070 abgeschlossen ist. Nicht zu schaffen, meinen Kritiker. Das zeitliche Delta könnte sich nach Einschätzung der Kommission Lagerung hochradioaktiver Abfälle auf mehrere Jahrzehnte ausdehnen – je nachdem, wie groß die Verzögerungen bei Endlagersuche und -genehmigung sind.

Castoren und Zwischenlager Quelle: Benjamin Barz

Nur in den USA Castoren zu Forschungszwecken geöffnet

Mit der Forderung nach Forschungen zum Alterungsverhalten der Castoren stehen die Grünen nicht allein da. „Mit zunehmender Zwischenlagerdauer ist von einer alterungsbedingten Veränderung der Materialien bzw. des Zustandes von Behälterkomponenten und bestrahlten Brennelementen bzw. Kokillen auszugehen“, schreibt die Physikerin Oda Becker in einer Studie für den Umweltverband BUND. Auch die Anti-Atom-Organisation „ausgestrahlt“ sieht Sicherheitsrisiken.

Daten zum Langzeitverhalten von Castoren wurden unter realen Bedingungen bislang nur in den USA gesammelt, wo unter anderem ein Behälter nach 15 Jahren zu Forschungszwecken geöffnet wurde. Dabei wurden laut Becker auch Veränderungen an Dichtung, Innenbeschichtung und Tragekorb gefunden, die allerdings nicht als sicherheitsgefährdend eingestuft wurden. Der Haken: Die Bauart der amerikanischen Castoren weicht von den in Deutschland eingesetzten Behältern ab, was nach Einschätzung von Damm eigene Untersuchungen nötig macht.

„Derartige Planungen existieren bei uns nicht“

Vor dem Hintergrund dieser zeitlichen Lücke sieht auch die EWN GmbH (Entsorgungswerk für Nuklearanlagen) „grundsätzlichen Forschungsbedarf“ – allerdings nicht unbedingt in Lubmin. „Derartige Planungen existieren bei uns nicht“, sagt EWN-Sprecher Kurt Radloff. Für die Untersuchungen von Behältern und Inventar ist laut Damm eine „Heiße Zelle“ erforderlich, in der Castorbehälter sicher geöffnet, untersucht und gegebenenfalls umverpackt werden können. Die EWN plant für das neue Zwischenlager Estral, in das ab 2027 die Castoren umgelagert werden sollen, diesen strahlungsdichten Raum bislang nur als nachträgliche Option.

Dennoch sei man mit der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) im Gespräch, so Radloff. Die EWN werde sich im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten an entsprechenden Forschungen beteiligen. Um welche Forschungen es sich konkret handelt, ließ er im Dunkeln. Die alte Bundesregierung hatte noch vor der Bundestagswahl ein Projektförderprogramm zur nuklearen Sicherheit aufgelegt. Volumen: jährlich 38 Millionen Euro zwischen 2021 und 2025. Neben der Forschung zur Zwischenlagerung geht es dabei um Reaktorsicherheits- und Endlagerforschung.

Bundesumweltministerium: Mit Undichtigkeiten nicht zu rechnen

Im Bundesumweltministerium sieht man ebenfalls keine Notwendigkeit für eine Einrichtung in Lubmin, um das Langzeitverhalten zu untersuchen - auch, weil bereits Projekte zum Teil in internationaler Zusammenarbeit liefen. Bisherige Ergebnisse der Untersuchungen wiesen zudem darauf hin, „dass mit Undichtigkeiten der Behälter wie auch mit einem systematischen Versagen der Integrität der Brennstäbe oder der Kokillen mit verglasten Abfällen nicht zu rechnen ist“, so ein Ministeriumssprecher. „Die Handhabbarkeit für die endlagergerechte Konditionierung der Brennelemente und verglasten Abfälle wäre daher gewährleistet.“

Nach Einschätzung von Damm wäre Lubmin mit seiner langfristigen Expertise beim Rückbau und der Aufbewahrung von Castoren prädestiniert für begleitende Forschungen zur verlängerten Zwischenlagerung. Im dortigen Zwischenlager Nord (ZLN) lagern allein fünf verschiedene Castorentypen – alle mit einem möglicherweise unterschiedlichem Langzeit- und Transportverhalten, so Damm.

Von Martina Rathke