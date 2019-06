Sassnitz/Trelleborg

Es war eines der größten Ereignisse in der Geschichte der kleinen Hafenstadt Sassnitz: Vor 110 Jahren, am 6. Juli 1909, stach das Fährschiff „ Deutschland“ erstmals von dort aus in Richtung Trelleborg, Schweden, in See.

Zu dieser Premiere kamen sogar der schwedische König Gustav V. und der deutsche Kaiser Wilhelm II. An diesem Tag feierten Deutschland und Schweden gemeinsam die Eröffnung einer neuen Fährlinie zwischen Sassnitz und Trelleborg, die bis heute eine bedeutsame Verbindung beider Länder ist. Zur Ehre des Adelsbesuches erhielt die Route ihren berühmten Namen „ Königslinie“.

Historische Bilder von den Fähren zwischen Sassnitz und Trelleborg:

Zur Galerie So sahen unter anderem die ersten Fährschiffe aus, die von Sassnitz nach Trelleborg unterwegs waren.

Vom Postdampfer zur Eisenbahnfähre

Eine erste Seeverbindung zwischen Sassnitz und Trelleborg wurde bereits im Jahr 1897 eingerichtet. Damals fuhren zunächst nur Postdampfer. Durch das wachsende Verkehrsaufkommen um die Jahrhundertwende fiel dann 1907 der Entschluss, die Poststrecke zwei Jahre später durch eine Eisenbahnfährverbindung zu ersetzen. Damit war es erstmals möglich, eine durchgehende Zugverbindung zwischen Berlin und Stockholm anzubieten. Transportiert wurden sowohl Passagier- als auch Güterzüge.

Erste Schiffe beförderten fast 1000 Passagiere

Ab 1910 wurden vier Dampfschiffe eingesetzt, zwei deutsche und zwei schwedische, die die Strecke insgesamt zweimal pro Tag und Richtung bedienten. Die deutschen Fähren „Preußen“ und „ Deutschland“ waren knapp 114 Meter lang, besaßen zwei Eisenbahngleise von je 80 Metern und boten Platz für 975 Passagiere. Mit 5000 PS erreichten die Dampfer eine Geschwindigkeit von 15,5 Knoten (das sind fast 29 km/h). Die Überfahrt dauerte vier Stunden und zehn Minuten.

Russischer Revolutionär auf der „ Königslinie “

Über die „ Königslinie“ führte im Jahr 1917 auch eine der wohl berühmtesten Eisenbahnfahrten. Der russische Sozialist und Revolutionär Wladimir Iljitsch Lenin reiste mit seinen Mitstreitern aus dem Exil in der Schweiz nach Russland. Da die mit Russland verbündeten Ostblockstaaten ihm keine Einreiseerlaubnis erteilten, wählte er den Weg durch Deutschland und Skandinavien, auf dem auch Sassnitz und Trelleborg lagen. Ein baugleicher Waggon, wie der von Lenin, diente in der DDR bis 1990 als Museum. Seit 2005 steht er in Potsdam und wird als Veranstaltungsort für Führungskräfte-Akademie der Deutschen Bahn genutzt. In Sassnitz gibt es noch immer einen Gedenkstein, der an Lenin erinnert.

„ Trelleborg “ transportiert erstmals auch Pkw

Einen Wandel erlebte die „ Königslinie“ im Jahr 1958, als das Fährschiff „ Trelleborg“ in den Einsatz ging. Es hatte als erstes Modell neben vier Eisenbahngleisen auch ein Deck für Kraftfahrzeuge. Fortan rückte der Pkw-Transport zunehmend in den Fokus. 17 verschiedene Schiffe wurden in den vergangenen 110 Jahren auf der „ Königslinie“ eingesetzt. Heute fährt nur noch die „ Sassnitz“ von der schwedischen Reederei Stena Line. Sie wurde 1989 gebaut und bietet 900 Passagieren sowie 220 Kraftfahrzeugen Platz. Außerdem verfügt sie über 711 Meter Gleiskapazität.

DDR-Zeiten: Kaum einer hatte Zutritt

Auch in der DDR legten die Schiffe der „ Königslinie“ täglich in Sassnitz an und ab – allerdings im Stadthafen und nicht wie heute im Industriehafen „Mukran“. DDR-Bürgern jedoch wurde die Mitfahrt verwehrt, denn eine Einreise nach Schweden war strengstens verboten. Felix Zimmermann, Sprecher des Sassnitzer Fährhafens, berichtet: „Es gab ein streng bewachtes Hochsicherheitsareal. Keiner aus der DDR hatte Zutritt.“ An Bord waren stattdessen hauptsächlich Transittouristen, die mit dem Auto oder der Bahn durch die DDR reisten. Zudem transportierten die Fähren Produkte wie Konsumgüter und Maschinenbauteile. „Für die Menschen in der DDR war das wie im Gefängnis. Viele waren traurig darüber, es gehörte aber zum Alltag“, sagt Zimmermann.

Stena Line ist einziger Betreiber

Heute betreibt Stena Line als einzige Reederei den Fährverkehr auf der „ Königslinie“. Zu Beginn waren hierfür die schwedische und die deutsche Staatsbahn zuständig. In den 1990er Jahren übernahmen die schwedische SweFerry AB und die deutsch-dänische Reederei Scandlines das Geschäft. Im Jahr 2000 beteiligte sich erstmals Stena Line, bevor sie dann 2012 zum alleinigen Betreiber der „ Königslinie“ wurde.

Verlegung des Transports von Güterwaggons

Der Transport von Güterwaggons wurde 2014 auf der „ Königslinie“ komplett eingestellt und auf die Route von Rostock nach Trelleborg verlegt. „In den vergangenen 20 Jahren ist die Zahl der jährlich verschifften Eisenbahnwaggons zwischen Deutschland und Schweden von 200 000 auf 20 000 zurückgegangen“, berichtet Tim Kötting, Sprecher von Stena Line. Der Grund sei die Verlagerung der Eisenbahngüterverkehre vom See- auf den Landweg. Dieser verlaufe mittlerweile vor allem über Dänemark.

300 000 Passagiere jährlich

Die Überfahrt von Sassnitz nach Trelleborg dient heute hauptsächlich dem Transport von Touristen. „Die Route nimmt eine wichtige Rolle für den Einreisetourismus auf Rügen und in Vorpommern ein“, erklärt Kötting. Rund 300 000 Gäste begrüße die Reederei jährlich an Board auf MS „ Sassnitz“. Die meisten davon seien Schweden. 2018 wurden über 110 000 Pkw transportiert. Abgesehen von Autos und Passagierzügen nutzen aber auch Lastkraftwagen mit verschiedensten Ladungen die Fähre.

„ Königslinie “ ist kürzeste Verbindung

Die „ Königslinie“ ist damals wie heute die kürzeste Verbindung zwischen Deutschland und Schweden. Eine Überfahrt dauert noch immer etwas mehr als vier Stunden. Laut Reederei-Sprecher Kötting ist Stena Line mit der Auslastung der Route zufrieden. Veränderungen seien daher erst einmal nicht geplant. Dennoch soll die touristische Attraktivität durch maßgeschneiderte Angebote und Kooperationen weiterhin erhöht werden.

Mehr zum Thema:

Schwedenfähre fährt seltener ab Sassnitz

Weniger Umschlag in den Häfen von MV

Rostocker Hafen plant Rekord-Investitionen

Rabea Osol