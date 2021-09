Rostock

Das ist großes Kino für alle Sportfans: Im Stadthafen von Rostock findet Samstag und Sonntag (4. und 5. September) ein Public Viewing statt. Hauptdarsteller auf der Leinwand: waschechte Topathleten und -athletinnen.

Am Liegeplatz des Eisbrechers Stephan Jantzen lädt der Verband für Behinderten- und Rehabilitationssport MV zum olympischen Wochenende ein. Motto: von MV nach Tokio. Auf dem Programm stehen Liveschalten zu den Paralympics in Japan 2021. Außerdem werden sich am Kai verschiedene Vereine der Hansestadt wie der Hanse-Schwimmverein Rostock und der 1. LAV präsentieren.

Wer bei soviel Sport eine Stärkung braucht: Kein Thema, Essen und Getränke werden angeboten. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos. Jeder, der sich das nicht entgehen lassen möchte, kann Sonnabend und Sonntag jeweils von 9 bis 17 Uhr in den Stadthafen kommen.

Von Antje Bernstein