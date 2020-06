Großveranstaltungen bis Oktober verboten: Was das für MV bedeutet

Rostock/Schwerin

Großveranstaltungen sollen wegen der Corona-Krise bis Ende Oktober grundsätzlich verboten bleiben. Das haben Bund und Länder auf der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch beschlossen. Sie wollen aber Ausnahmen zulassen.

Das hat womöglich auch auf Events in Mecklenburg-Vorpommern Auswirkungen, die bisher noch geplant waren. Dazu zählen etwa das Santiano-Konzert im September in Ralswiek auf Rügen, der Rostocker Citylauf im September und der Rügenbrückenlauf im Oktober. Bislang galt das Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August.

Das Verbot gelte für solche Veranstaltungen, „bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist“, hieß es in einem Formulierungsvorschlag für das Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU).

Viele Veranstaltungen in MV nach erstem Verbot abgesagt

Dabei gibt es noch viele Unklarheiten – unter anderem darüber, was als Großveranstaltung definiert wird und wie die Umsetzung der Ausnahmeregelungen in den einzelnen Bundesländern erfolgt. Die Obergrenze für Veranstaltungen im Freien liegt in MV zurzeit bei 300 Teilnehmenden. In geschlossenen Räumen dürfen maximal 100 Personen zusammenkommen.

Klar ist: Große Festivals und Konzerte werden nach den neusten Plänen wohl bis mindestens Ende Oktober nicht stattfinden. Das gilt auch für Mecklenburg-Vorpommern, wo bereits nach dem ersten Verbot bis Ende August viele Veranstaltungen offiziell abgesagt wurden.

Darunter das Musikfestival Airbeat One in Neustadt/Glewe ( Landkreis Ludwigslust-Parchim), das Fusion-Festival in Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte), die 31. Zappanale in Bad Doberan, die Störtebeker Festspiele in Ralswiek auf Rügen, das Piraten Open Air in Grevesmühlen, die Wallensteintage in Stralsund und die 53. Wolgaster Hafentage.

Hoffnung für das Greifswalder Boddenschwimmen

Auch die großen Volksschwimmen in Vorpommern waren durch das Virus wortwörtlich ins Wasser gefallen: Nachdem das für den 22. August geplante Vilmschwimmen von der Insel Vilm nach Lauterbach auf Rügen mit 400 Sportlern und 200 Helfern sowie das Sundschwimmen in Stralsund bereits abgesagt worden waren, gibt es für das Greifswalder Boddenschwimmen immer noch Hoffnung: Rund 200 Teilnehmer zählte die Veranstaltung im vergangenen Jahr, damit gehöre sie nicht wirklich zu einer Großveranstaltung, so Organisatorin Dietlind Behnke. Statt von Ludwigsburg in die Hansestadt zu schwimmen, habe man für die Veranstaltung Mitte Juli einen Rundkurs in Greifswald-Wieck geplant – so seien die Hygiene-Regeln besser einzuhalten. Ob die Veranstaltung stattfinde, wolle man gemeinsam mit der Stadt in der nächsten Woche entscheiden, so Behnke.

Konzerte im Iga-Park und in Schweriner Stadthalle abgesagt

Zu den größten Veranstaltungsbühnen im Land gehören die Hansemesse sowie die Stadthalle in Rostock und die Sport- und Kongresshalle Schwerin, wo wegen des zunächst bis Ende August geltenden Verbotes von Großveranstaltungen bereits mehrere hochrangig besetzte Konzerte abgesagt worden waren. „Wegen der unsicheren Situation haben die Veranstalter von Großkonzerten im Iga-Park diese schon im Vorfeld auf nächstes Jahr verschoben“, sagt Rimbert Schickling, Geschäftsbereichsleiter Veranstaltungen des Rostockers Iga-Parks am Mittwoch. Dazu gehören Auftritte von Schlagerstar Roland Kaiser und Sängerin Sarah Connor am 13. und 14. Juni sowie Konzerte der Band Annenmaykantereit und Sänger Xavier Naidoo am 15. und 23. August.

Auch das Konzert von Wincent Weiss, das am 4. September geplant war, sei bereits auf nächstes Jahr verlegt worden. Kleinere Veranstaltungen, so Schickling, könnten in diesem Jahr hingegen noch stattfinden. „Das Problem ist, dass es keine Definition dafür gibt, was eine Großveranstaltung ist“, so Schickling. Auf der Kippe stehe unter anderem das Konzert der Band „Dritte Wahl“, das vorerst noch nicht abgesagt wurde. „Wir würden es gern machen, dafür warten wir aber die Vorgaben der Landesregierung in Bezug auf Großveranstaltungen ab.“

Ähnlich ist die Situation in der Schweriner Sport- und Kongresshalle. „Für uns würde ein verlängerte Verbot bis Ende Oktober keinen Unterschied machen, weil viele Konzerte bereits im Vorfeld verschoben wurden“, sagt PR-Managerin Nina Pfister. Dazu gehören unter anderem Auftritte von Schlagersänger Roland Kaiser und Panikrocker Udo Lindenberg. Auch das für den 5. September geplante Konzert von Bonnie Tyler wird nun erst am 11. Juni 2022 stattfinden.

Santiano-Konzerte in Ralswiek und Johannes Oerding in Rostock noch nicht abgesagt

Noch sind auch die beiden Santiano-Konzerte am 11. und 12. September auf der Naturbühne Ralswiek auf Rügen nicht abgesagt. „Wir warten ab, bis uns ein entsprechender Beschluss vorliegt. Sollte das Verbot bis Ende Oktober verlängert werden, werden wir uns natürlich nach den Vorgaben richten und den Termin verlegen – dann voraussichtlich ins nächste Jahr“, sagt Eric Seifert vom Veranstalter Krauß Events. Die Karten, von denen bereits ein Großteil verkauft sei, behielten ihre Gültigkeit.

Auch in der Rostocker Stadthalle stehen mit Maite Kelly am 29. September, dem ausverkauften Johannes Oerding-Konzert am 19. Oktober und Santiano am 22. Oktober weitere musikalische Hochkaräter auf dem Programm. Ob diese nun noch stattfinden, dazu war am Mittwoch kein aktuelles Statement zu bekommen.

Unklarheit bei Rostocker Citylauf und Rügenbrückenmarathon

Unklar ist auch, was die mögliche Verlängerung des Verbotes für die großen Laufveranstaltungen im Land bedeutet – den Rügenbrückenmarathon mit rund 5000 Teilnehmern und den Rostocker Citylauf, bei dem jährlich rund 3500 Läufer aktiv sind. „Momentan herrscht bei uns absolute Unklarheit“, sagt Roman Klawun, Organisator des Rostocker Citylaufs. „Wir wissen nicht, wie eine Großveranstaltung definiert ist und ob es für Sportveranstaltungen eigene Richtlinien gibt.“ Er warte nun darauf, dass die Landesregierung die Vorgaben präzisiere. Der Lauf war bereits vom 17. Mai auf den 27. September verlegt worden. „Ihn ein weiteres Mal zu verschieben, ist nicht möglich“, so Klawun. „Bei einem Verbot würde er für dieses Jahr ganz ausfallen.“

Auch Andreas Boehk, Organisator des Rügenbrückenmarathons, will zunächst abwarten. „Wir schauen erst mal, ob es einen Beschluss dazu gibt. Falls ja, werden wir uns natürlich an die Vorgaben halten. Nächste Woche ist eine Beratung der Veranstalter geplant und dann werden wir dazu eine Entscheidung treffen.“

Von Stefanie Büssing