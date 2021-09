Rostock

Juliane Klüß tanzt buchstäblich auf allen Hochzeiten: Sie ist Gründerin, Mutter zweier Kinder, Partnerin, Fotografin und nun auch Autorin. Die 38-Jährige hat ihr erstes Buch geschrieben: „Lebendige Hochzeitsfotos: Wie eure Liebe in emotionalen Bildern verewigt wird“. Halb Lesebuch, halb Ratgeber soll das Buch Paare auf den sprichwörtlich schönsten Tag in ihrem Leben vorbereiten und ihnen zeigen, wie sich unvergessliche Momente bildschön und authentisch festhalten lassen.

Ein besonderer Tag steht auch Juliane Klüß bevor: Am 30. September will sie ihr Erstlingswerk vorstellen. Vor ihrem Studio Julika-Foto in Rostock hat sie eine Buchparty mit Freunden, Familie und Wegbegleitern geplant. „Ich bin schon ganz aufgeregt.“ Das Schreiben hat Juliane Klüß mitten in der Corona-Krise für sich entdeckt, als Aufträge als Hochzeitsfotografin rar waren. „Ich brauchte ein Projekt, das mich in gute Stimmung bringt. Ich wollte etwas Bleibendes schaffen, das mich positiv auf diese Zeit zurückblicken lässt.“

Den Mut, Neues zu wagen, hat Juliane Klüß schon einmal bewiesen. Weil sie die Arbeit im Prüflabor für Medizintechnik nicht glücklich machte, gab die studierte Chemieingenieurin ihren sicheren Job auf und folgte ihrem Herzen. Denn nach der Geburt ihrer Tochter Frieda vor zehn Jahren hat es buchstäblich klick gemacht: Juliane Klüß entdeckte die Fotografie für sich. Der Auslöser, das Hobby zum Beruf zu machen, war ein Geschenk: Ihr Mann Daniel überraschte sie mit einer Festbrennweite. Das Objektiv eröffnet ihr neue Perspektiven. Technik und Kreativität verbinden – „Genau mein Ding.“ Die Autodidaktin lernte das Handwerk und machte sich 2018 mit eigenem Studio selbstständig.

Der Gründergeist liegt in der Familie: Ihr Mann Daniel hat 2015 Innoproof gegründet. Die GmbH ist auf Belastungstest für mechanisch beanspruchte Medizinprodukte wie Kniegelenke, Hüftprothesen, Brust- und Zahnimplantate spezialisiert. Mit dieser Dienstleistung haben sich Daniel Klüß und seine Co-Gründerin Carmen Zietz einen Namen in aller Welt gemacht: Aus Asien, den USA und Lateinamerika schicken Hersteller ihre Produkte zum Crashtest nach Rostock.

Neben Kunden haben die Innoproof-Chefs auch jede Menge Auszeichnungen gewonnen – zum Beispiel den OZ-Existenzgründerpreis. Bei diesem Wettbewerb stand auch Juliane Klüß schon im Finale. Ihr Erfolgsgeheimnis? „Wir sind visionär, haben beide eine genaue Vorstellung davon, was wir machen möchten und machen’s dann auch“, sagt sie. Dabei helfen sie sich gegenseitig. „Es ist schön, dass wir die Erfahrungen teilen, die ein Selbständiger macht. Viele Gründer scheitern daran, dass die Unterstützung und das Verständnis von der Familie oder dem Partner fehlt.“

Teamwork im Familienunternehmen

Mit ihren Kindern Frieda und Anton lebt das Paar in Kritzmow. In ihren Firmen sind Juliane und Daniel Klüß Chef. Im Family-Business aber macht keiner auf Boss. Bei der Erziehung und im Haushalt setzen sie auf Teamarbeit. Frei nach dem Motto „Geteiltes Leid, ist halbes Leid“ auch bei unliebsamen Aufgaben. „Hausarbeit hassen wir beide, machen’s aber trotzdem beide“, verrät Juliane Klüß und lacht.

Während der Corona-Lockdowns teilen sie sich auch die Kinderbetreuung und stecken dafür im Job zurück. Mal sind Frieda und Anton mit Mama zu Hause, mal dürfen sie ihren Papa zur Arbeit begleiten. Sonntags Familienausflug, jeden Tag gemeinsam frühstücken und Abendbrot essen – solche Rituale sind dem Paar wichtig. Auszeiten zu zweit gönnt es sich auch. „Wir wollen gute Eltern sein, aber auch eine Liebesbeziehung haben“, sagt Juliane Klüß. Spricht sie von ihrem Mann, gerät sie ins Schwärmen. „Daniel ist ein absoluter Familienmensch, ein toller Papa und ein Vorbild für mich. Ich tendiere dazu, nur noch zu arbeiten und alles andere liegenzulassen. Er kommt nach Hause und ist nur für uns da. Das lerne ich von ihm.“

Nächste Gründer-Generation probiert sich aus

Die Doppelbelastung aus Unternehmen und Familie glückt ihnen, weil sie nicht auf Pläne beharren. Für Außenstehende mag das chaotisch wirken. Dabei ist das Paar nur ziemlich gut darin, flexibel auf alles, was da kommt, zu reagieren. „Für Leute, die immer auf Nummer sicher gehen, ist das manchmal schwer nachzuvollziehen.“ Für sie und ihren Mann ist es hingegen genau richtig: Es erlaubt ihnen eine gesunde Work-Life-Balance und unternehmerische Freiheit.

Letztere spüren auch die Kinder schon. Frieda und Anton trauen sich, Neues auszuprobieren, gerade weil ihr Eltern es ihnen vorleben und hinter ihnen stehen. Sie lernen auch: Scheitern ist nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern ein Teil davon. Juliane Klüß: „Fehler sind Erfahrungen, aus denen wir lernen können.“ Man dürfe sich nur nie entmutigen lassen. Und wer weiß: Vielleicht sind ihre Kids die Gründer von morgen.

