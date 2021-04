Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Gründonnerstag 306 neue Ansteckungen mit Sars-Cov-2 registriert worden. Das waren 76 weniger als am Donnerstag der Vorwoche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Nachmittag mitteilte. Die 7-Tage-Inzidenz im Land sinkt um 4,1 auf jetzt 92,8. Laut den Zahlen vom Vortag ist MV nach Schleswig-Holstein und dem Saarland das Bundesland mit der niedrigsten Inzidenz. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 134,2, Thüringen hat eine Inzidenz von 254.

In MV sind zudem fünf weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben, Drei von ihnen stammten aus Vorpommern-Greifswald, je einer aus Nordwestmecklenburg und dem Kreis Rostock. Die Gesamtzahl der Todesopfer erhöht sich damit auf 871.

Alle Regionen mit zweistelligen Neuinfektionen

Viele Neuinfektionen gab es in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald (74), Ludwigslust-Parchim (51) und Mecklenburgische Seenplatte (47). Deutlich weniger Fälle wurden in der Stadt Rostock (33) und im Kreis Rostock (31) sowie in Vorpommern-Rügen (26), Nordwestmecklenburg (23) und Schwerin (21) gezählt.

Die Inzidenz im Kreis Mecklenburgische Seenplatte steigt deutlich um 10,9 an und liegt jetzt bei 105,4. Damit ist die Region die dritte in MV, die den kritischen Wert von 100 überschritten hat. Auch Schwerin ist mit einer Inzidenz von 93 dicht an dieser Marke. Die größte Entspannung gab es im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Die Inzidenz fällt hier um 26 auf 130,3, ist aber noch immer die höchste im Land.

Insgesamt gelten derzeit 3299 Menschen in MV als infiziert, 86 mehr als am Mittwoch. Von ihnen müssen unverändert 273 im Krankenhaus behandelt werden, 73 davon auf einer Intensivstation (+ 1).

Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes wurden im Nordosten bis einschließlich Mittwoch 246 300 Corona-Impfdosen verabreicht. 170 744 Menschen erhielten eine erste Impfung, 75 589 auch eine zweite.

Von OZ