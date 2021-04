Rostock

Die Grünen in MV haben sich geschlossen hinter Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gestellt. „Sie steht für einen neuen Politikstil: entschieden und transparent, lernfähig und selbstkritisch. Sie will verändern statt versprechen - und genau das brauchen wir dringend“, sagte die Landesvorsitzende Weike Bandlow.

Baerbock und Robert Habeck hatten am Montag gemeinsam mitgeteilt, dass Baerbock als Spitzenkandidatin der Grünen zur Bundestagswahl antreten wird.

Ergänzen sich perfekt

Der Co-Landesvorsitzende Ole Krüger betonte: „Das gleichberechtigte Zusammenspiel von Annalena Baerbock und Robert Habeck in den letzten drei Jahren hat die Grünen in eine neue Phase geführt. Beide ergänzen sich perfekt. Wir werden gemeinsam stark und geschlossen in den Wahlkampf gehen und um die Führung im Bundestag streiten.“

Die Bundestagsabgeordnete Claudia Müller, die auf Nummer eins der Landesliste MV in den Bundestagswahlkampf zieht, meinte: „Wir hatten eine großartige Auswahl und ich freue mich sehr, dass wir nun eine tolle, engagierte, zuverlässige und kluge Kanzlerkandidatin haben. Sie ist eine warmherzige, humorvolle, zupackende Person, die sich nicht davor scheut, Entscheidungen zu treffen und in schwierigen Momenten nicht den Kopf einzieht.“

Klarer Kompass

Katharina Horn, Zweite der Landesliste und Vorsitzende der Grünen Jugend, sagte: „Annalena Baerbock hat einen klaren politischen Kompass, wahnsinnig viel Energie und die notwendige Willensstärke für das Amt der Bundeskanzlerin.“ Sie sei kritikfähig, lernfähig, stehe für Toleranz und einen anderen Politikstil.

In ihrer Funktion als Jugendvorsitzende wünscht sich Horn jetzt „einen Schwenk nach links, um politische Mehrheiten jenseits der CDU möglich zu machen.“ Die Grüne Jugend hat sich, anders als die Grünen selbst, bereits auf das Ziel einer grün-rot-roten Koalition in Bund festgelegt.

Kampf gegen Klimawandel

Anne Shepley, grüne Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in MV, sprach angesichts von Baerbock und Habeck von einer „luxuriösen Situation“. Beide hätten alles, um den Kampf gegen den Klimawandel und für soziale Gerechtigkeit voranzutreiben.

Harald Terpe, ebenfalls Spitzenkandidat bei der Landtagswahl, betonte mit Blick auf Baerbock: „Sie und Robert Habeck werden alles daransetzen, diese Partei gemeinsam in eine Bundesregierung zu führen - und zwar als stärkste Kraft. Es ist gut, dass wir beide mit ihren Erfahrungen an Bord haben.“

Parteitag entscheidet endgültig

Nicole Peter, Sprecherin des wichtigsten Kreisverbandes in Rostock, sagte: „Annalena Baerbock und Robert Habeck haben bewiesen, dass wichtige Personalentscheidungen in der Politik kooperativ und freundschaftlich getroffen werden können. Auch bei uns im Rostocker Kreisverband war die überwiegende Auffassung, dass beide hervorragend für die Kanzlerkandidatur geeignet sind. Dieses Vertrauen haben sich Annalena Baerbock und Robert Habeck durch ihre konstruktive Arbeit als Parteivorsitzende Schritt für Schritt aufgebaut.“

Die Entscheidung für Baerbock muss noch auf einem Parteitag vom 11. bis 13. Juni bestätigt werden, die Zustimmung gilt aber als sicher. Die Bundes- und Landtagswahl finden zeitgleich am 26. September statt. Die Grünen sind in der noch laufenden Legislaturperiode nicht im Schweriner Landtag vertreten.

Von Axel Büssem