Schwerin

Mit Wasserstoff, Methanol oder Ammoniak angetriebene Schiffe sollten nach Auffassung der Grünen zum Markenzeichen des Schiffbaus in MV werden. Sie legen ein Konzept vor, das einen Umbau der maritimen Industrie fordert.

Möglichst schnell sollten die Werften bei Neubau oder Modernisierung von Schiffen „Innovationsführer“ werden. Als Antwort auf die Krise stellten die Spitzenkandidaten der MV-Grünen für Bundes- und Landtag, Claudia Müller und Harald Terpe, am Mittwoch in Schwerin ein Papier vor.

Bund soll Schiffe schnell ausschreiben, auf Klimaschutz getrimmt

Auslöser ist die ungewisse Zukunft der MV Werften. „Was fehlt, ist ein Plan B“, sagt Müller. Die Landesregierung müsse für den Fall liefern, dass der Konzern Genting Hongkong eben keine längeren Pläne für die angeschlagenen Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund hat.

Dazu legen die Grünen Ideen vor, deren Umsetzung viele Jahre dauern dürfte. Tenor: Der Schiffbau sollte auf klimafreundliche Produkte umgestellt werden, unterstützt von den Hochschulen. Dazu könnte der Bund mit öffentlichen Aufträgen für Neubau oder Wartung von Schiffen eine Vorreiterrolle übernehmen. Zoll, Polizei, Bundesmarine oder andere staatliche Stellen brauchten neue Schiffe. Deren Ausschreibung sollte vorgezogen werden.

Auch im Kreuzschifffahrtbau müsste mehr auf Klimaschutz geachtet werden, so Müller. „Irgendwer muss die Schiffe für 2050 ja bauen.“ Bis dahin soll in Deutschland der Ausstoß von Treibhausgasen um bis zu 90 Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden.

Skepsis herrscht bei den Grünen, ob Genting die MV Werften wirklich weiterführt. Bis Ende März, Anfang April will der Bund entscheiden, ob die Werften mit weiteren Krediten gerettet werden. Noch sind wichtige Voraussetzungen nicht erfüllt. „Es besteht der Eindruck, dass Genting auf Zeit spielt“, so Müller. Riesenschiffe mit Dieselmotor der Global Class seien so bald „nicht nachfragt“, glaubt sie. Für Innovationen aber gebe es sicher einen Markt.

Notfall-Fonds soll Unternehmen in der Krise helfen

Die Grünen regen an, dass sich die maritime Industrie in MV, politisch gesteuert, grundlegend neu ausrichtet – auch um Jobs zu sichern. „Die Beschäftigten erwarten zu Recht, dass langfristige Lösungen gefunden werden“, so Terpe. Innovatives Schiffsrecycling wäre ein mögliches Standbein.

Um Schiffbau künftig sicherer zu machen, schlagen die Grünen einen Notfall-Fonds vor, den Land, Bund, aber auch die Unternehmen selbst speisen sollen. Dieser Fonds soll Firmen in Not helfen, auch um Entlassungen zu vermeiden.

Von Frank Pubantz