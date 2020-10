Güstrow

Mit den Themen Klimaschutz, Verkehrswende, Digitalisierung, Bildung und ökologische Landwirtschaft starten die Grünen in MV in den Landtagswahlkampf für 2021. Auf ihrem Parteitag am Sonnabend in Güstrow wählten sie ihre Kandidaten für die Landesliste. Das Spitzen-Duo sind Anne Shepley (41) aus Nordwestmecklenburg und Harald Terpe (66, Rostock).

Die Corona-Pandemie überlagert den Parteitag. Kurz vor dem Lockdown in vielen gesellschaftlichen Bereichen ziehen die Grünen jedoch durch. „Die Corona-Krise darf keine Demokratie-Krise werden“, begründet Landesvorsitzende Weike Bandlow. Die Partei wolle handlungsfähig sein.

Shepley : Digitalisierung , Kultur, Klimaschutz wichtiger nehmen

Anne Shepley und Harald Terpe führen die MV-Grünen in den Landtagswahlkampf. Quelle: Georg Hundt

Shepley, das neue Gesicht der Grünen in MV, reißt die Parteimitglieder mit. Die energiegeladene Frau, eine Personalberaterin, die zehn Jahre ihres Lebens in Neuseeland verbrachte, appelliert an Gemeinsamkeiten, um soziale Spaltung in MV zurückzudrehen, attackiert die rot-schwarze Landesregierung, die „grottenschlecht“ regiere. So seien Digitalisierung, Kultur, Klima- und Artenschutz vernachlässigt worden. In der Corona-Krise werde bei Entscheidungen auch noch das Parlament ausgeblendet, „das Herzstück der Demokratie“.

Es brauche wieder den „360-Grad-Blick“ der Grünen, um Probleme im Land zu lösen, so Shepley. MV müsse Vorzeigeland im Klimaschutz werden. „Wir sitzen alle im vom Klimaschutz bedrohten Boot.“ Applaus – Shepley sticht gleich im ersten Wahlgang die früheren Grünen-Landeschefinnen Claudia Schulz ( Rostock) und Ulrike Berger ( Greifswald) aus.

Auf Platz zwei siegt Harald Terpe klar. Er plädiert dafür, die „Bedrohungen unserer Zeit“ insgesamt anzupacken. „Wir müssen die Energiewende vorantreiben, die Agrarwende forcieren, die Verkehrswende einleiten und den Bildungssektor stärken“, so Terpe. Die Grünen wollten ab 2021 das „Schlafmützen-Parlament vor uns hertreiben“. Es brauche aber auch geeignetes Spitzenpersonal, um mit anderen Parteien Anschluss zu finden. Grüne sollten „Brückenbauer“ sein. Dass Terpe Minister-Ambitionen in einer rot-rot-grünen Regierung haben könnte, dementierte er auf frühere OZ-Anfrage nicht.

Kein Kandidat aus früherer Landtagsfraktion vorn dabei

Die Grünen wollen im kommenden Jahr mit mindestens zehn Prozent der Wählerstimmen in den Landtag einziehen. Umfragen sahen sie zuletzt auf diesem Niveau. Auf weiteren Listenplätzen wählte die Partei: Constanze Oehlrich ( Schwerin), Hannes Damm ( Greifswald), Jutta Wegener ( Neubrandenburg), Arndt Müller ( Schwerin), Claudia Schulz und Christopher Dietrich (beide Rostock)

Damit wären auf den ersten acht Plätzen einer neuen Grünen-Landtagsfraktion keine Mitglieder der früheren Fraktion von 2011 bis 2016. Immer wieder fallen in Güstrow die Schlagworte Klimaschutz-Gesetz, gerechte CO2-Bepreisung, mehr Bürgerbeteiligung, bessere Bildung.

Per Videobotschaft ist Jürgen Trittin, früherer grüner Bundesumweltminister, dem Parteitag zugeschaltet. Alles müsse dem Ziel untergeordnet werden, Klimaschutz stark zu verbessern, sagt er. Sonst steuere die Welt in Richtung Chaos.

