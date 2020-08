Grüne in MV: Spitzenkandidatin spricht sich für Schließung regionaler Flughäfen aus

Güstrow

Mit hochgesteckten Zielen stellen sich die MV-Grünen für das Wahljahr 2021 auf. Zwei Mandate im Nordosten für den Bundestag, mindestens zehn Prozent der Wählerstimmen für den Schweriner Landtag. Vielleicht sogar Regierungsbeteiligung? Beim Parteitag in Güstrow ging es am Sonnabend vor allem um Klimaschutz und eine offene Gesellschaft.

Müller : zu viele Flughäfen „nicht sinnvoll“

Claudia Müller (39) wird die MV-Bündnisgrünen in den Bundestagswahlkampf führen. Die Stralsunderin, seit 2017 im Bundestag, erhielt auf Platz eins der Landesliste 76 von 91 Stimmen, punktete mit einer kämpferischen Rede zum Thema Klimaschutz. Kernpunkte: Mit den Grünen in einer Bundesregierung müsse es endlich eine wirkliche Klimaschutz-Politik geben. Müller forderte klimaneutrale Flussschifffahrt und die Schließung von Regionalflughäfen nach französischem Vorbild. Im Umkreis von 200 Kilometern seien mehrere Flughäfen „nicht sinnvoll“, weil sie „ökologisch Dreck“ seien – ein faktischer Angriff auf die Struktur im Nordosten. Werften müssten innovativer aufgestellt werden. Und es müsse endlich ein vernünftiges Gesetz zum Kohleausstieg her.

Anzeige

Junge Bootsbauerin erobert Listenplatz zwei

Eine Überraschung gab es bei der Wahl um Listenplatz zwei: Katharina Horn, eine 22-jährige Bootsbauerin aus Greifswald, setzte sich mit einer emotionalen Rede gegen Christopher Dietrich (40, Rostock) durch. Horn eroberte die Herzen im Saal mit dem Versprechen, in Berlin für junge Menschen einzusetzen. Sie attackierte die Landesregierung, weil bis heute das lange versprochene Azubiticket fehle. Die geringe Vergütung vieler Azubis sei „unverschämt“. Kein Wunder also, dass viele junge Leute das Land verlassen. Horn: „Wer Talente behalten möchte, muss sie aber auch wie solche behandeln.“ Platz drei der Grünen-Liste für den Bundestag geht an Regina Dorfmann ( Schwerin), Platz vier an Andreas Tesche ( Rostock).

Weitere OZ+ Artikel

Bandlow und Krüger neue Landesvorsitzende

Neue Vorsitzende der MV-Grünen sind Weike Bandlow ( Schwerin, 45) und Ole Krüger ( Rostock, 37). Die bisherigen Ulrike Berger ( Greifswald) und Claudia Schulz ( Rostock) waren nicht mehr angetreten, da sie für den Landtag kandidieren wollen. Ihre Amtszeit war auch von Querelen und Rücktritten aus dem Vorstand geprägt; nach außen seien die MV-Grünen zuletzt trotz bundesweiten Rückenwinds recht blass geblieben, heißt es innerhalb der Partei.

Lesen Sie auch:

Jede gegen jeden: Grüne in MV eröffnen Kampf um Plätze für die Landtagswahl

Nach Habeck-Interview: Linken-Politiker nennt Grüne “Unsicherheitsfaktor”

Wahlrechtsreform: Grüne verlangen Abstimmung ohne Fraktionsdisziplin

Scholz verteidigt frühe Nominierung zum SPD-Kanzlerkandidaten

Bandlow formulierte einen brennenden Appell für Klimaschutz und mehr Gemeinsamkeit in der Gesellschaft. SPD und CDU könnten sich „nicht weiter hinter Floskeln verstecken“. Es sei Zeit „für einen großartigen Einzug“ der Grünen in den Landtag. Die Corona-Krise habe viele Errungenschaften infrage gestellt. „Wie schnell das Bild der Frau wieder im letzten Jahrhundert angekommen ist, darüber bin ich heute noch erschrocken“, so Bandlow.

Krüger, zuvor acht Jahre lang Landesgeschäftsführer der Grünen, erhielt gut 81 der Stimmen. Auch er stellte den Klimaschutz in den Mittelpunkt seiner Rede. Ziel müsse weiterhin die Reduzierung der Erderwärmung unter zwei Grad bis zum Jahre 2050 sein. Auch MV „muss seinen Teil übernehmen“.

Lobbyregister für Politiker, Einsatz für Klinik-Beschäftigte

Weitere Mitglieder im Grünen-Landesvorstand: Andreas Haubold ( Nordwestmecklenburg), Ronja Thiede und Nicole Peter (beide Rostock), Carolin Meder (Kreis Rostock), Nils Bandelin (Vorpommern-Rügen) und Andreas Katz ( Ludwigslust-Parchim).

Die Grünen setzen sich für mehr Solidarität innerhalb der Gesellschaft während der Corona-Krise ein, fordern mehr Transparenz von Nebeneinkünften und ein Lobbyregister für öffentliche Amtsträger. Nachdem das Deutsche Rote Kreuz an Krankenhäusern in Grimmen und Grevesmühlen Tarifgespräche mit Beschäftigten beendete, will die Partei auch ein Signal für faire Löhne setzen. Auch die Sorge vor Rechtsextremismus ist immer wieder im Saal zu hören. Dem müsse die Partei einiges entgegensetzen, so Katz.

Zur Galerie Nach dem schlechten Abschneiden bei der vergangenen Landtagswahl 2016 wollen die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern durchstarten. Ein neues Führungsduo soll es richten.

Musik von Feine Sahne Fischfilet in der Pause

Auch das sind die Grünen: Erstmals laufen die Abstimmungen digital. Die Test-Runde gilt dem Lied, das auf dem Parteitag als Hymne gespielt werden soll. „Wo niemals Ebbe ist“ der Punkband Feine Sahne Fischfilet setzt sich gegen „Karl der Käfer“ (Gänsehaut) und „Imagine“ ( John Lennon) durch. Als das Lied läuft, gibt es vegetarisches Essen.

Von Frank Pubantz