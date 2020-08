Schwerin

Die vom Bund bereitgestellten Sonderhilfen für klamme Kommunen kommen in Mecklenburg-Vorpommern nur sehr langsam zur Wirkung. Wie Grünen-Landeschefin Ulrike Berger am Mittwoch unter Berufung auf Statistiken des Bundes mitteilte, fordert kein anderes Bundesland die Investitionszuschüsse so spärlich ab wie der Nordosten.

„Fünf Jahre nach Programmstart ist Mecklenburg-Vorpommern mit einer Abrufquote von 21 Prozent beim Infrastrukturprogramm und null Prozent beim Schulsanierungsprogramm absolutes Schlusslicht“, konstatierte Berger. Brandenburg hingegen habe die Mittel des Bundes bereits zu 97,7 Prozent abgerufen.

150 Millionen Euro stünden zur Verfügung

Laut Berger stehen für Mecklenburg-Vorpommern aus den 2015 aufgelegten beiden Fonds für Investitionen in Städtebau und Breitbandversorgung sowie Schul- und Kitasanierung rund 150 Millionen Euro zur Verfügung. Der zögerliche Abruf der Mittel sei gerade mit Blick auf den Sanierungsstau in Milliardenhöhe bei Schulen und Kitas sowie den schleppenden Breitbandausbau unverständlich und fatal.

Der Städte- und Gemeindetag verwies darauf, dass die Fördergelder von den Kommunen nicht direkt beim Bund beantragt werden könnten. Die vom Land erlassenen Förderrichtlinien seien teilweise recht kompliziert und die Vorgaben oft nur schwer zu erfüllen. Das erschwere das Antragsverfahren und drossele den Mittelabfluss, sagte Hauptgeschäftsführer Andreas Wellmann.

Landesregierung soll Kommunen bei Anträgen unterstützen

Ein Sprecher des Bildungsministeriums betonte, dass die Mittel für den Schulbau bereits vollständig gebunden seien. Da es sich in der Regel um größere Baumaßnahmen handele, seien oft umfassendere Planungen nötig, was auch mit größerem Zeitaufwand verbunden sei.

Berger forderte die Landesregierung auf, die Kommunen bei der Antragstellung zu unterstützen. Denn ehrenamtliche Bürgermeister und Gemeindevertretungen seien oft mit dem „bürokratischen Förderwirrwarr“ überfordert.

