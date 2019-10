Grüne lehnen neues Polizeigesetz in MV ab – und attackieren die AfD

Güstrow

Die Grünen in MV protestieren lautstark gegen die geplante Verschärfung des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes. Die Mitglieder haben am Sonnabend auf dem Landesparteitag in Güstrow einhellig Anträge beschlossen, die eine Ausweitung von Befugnissen der Polizei ablehnen. Unterstützung erhalten die Grünen vom Landesdatenschutzbeauftragten.

Das neue Gesetz, das der Landtag noch in diesem Jahr verabschieden soll, sei „faktisch eine Reduzierung der Bürgerrechte“, erklärt Jürgen Suhr, Stralsund. Er appelliert an die SPD, dem so nicht zuzustimmen. Ein starker Rechtsstaat sei erforderlich, argumentieren die Grünen – vor allem im Kampf gegen erstarkenden Rechtsextremismus. „Gerade die Sicherheitsbehörden müssen die Bedrohungen des rechten Terrors ernst nehmen“, so Peter Madjarov, Greifswald. Stattdessen habe MV „einen Innenminister, der sich wegduckt“, so Grünen-Landeschefin Ulrike Berger. Dabei gäbe es nach den Skandalen in der Landespolizei um SEK-Beamte, die Munition gestohlen haben sollen oder dem rechten Terrornetzwerk „Nordkreuz“ zugeordnet werden, einiges zu tun. Daher fordern die Grünen einen Polizeibeauftragten, um Missstande in der Behörde aufzudecken.

Gegen Online-Durchsuchungen und Bodycams

Ein schärferes Polizei-Gesetz dürfe aber nicht auf Kosten von Bürgerrechten gehen. Konkret hat die Partei dabei anlasslose öffentliche Videoaufnahmen, Onlinedurchsuchungen, den Einsatz von Bodycams in Wohnungen oder den finalen Rettungsschuss im Visier, der im Gesetz für Polizisten rechtlich abgesichert werden soll. „Einmal mehr schränkt die große Koalition die Bürgerrechte ein“, so Constanze Oehlrich, Schwerin.

Mehr Mitglieder bei den MV-Grünen 1043 Mitglieder hat die Partei die Grünen/Bündnis 90 derzeit in MV. Damit setzt sich der Trend des Zuwachses weiter fort. Bei einer Umfrage zur Landtagswahl im Auftrag der OZ lag die Partei MV-weit zuletzt bei 12, für den Bundestag sogar bei 14 Prozent. Erfolge hebt Grünen-Landeschefin Claudia Schulz hervor: Seit der Kommunalwahl stelle die Partei den Bürgermeister in Boltenhagen ( Nordwestmecklenburg), habe in Kommunalvertretungen und Kreistagen zugelegt.

Außerdem fordert die Partei mehr Kompetenzen für den Landesdatenschutzbeauftragten: Heinz Müller sollte bei Verstößen der Polizei gegen Datenschutz nicht nur mahnen dürfen. Müller selbst, als Gast vor Ort, stimmt zu. „Wie soll man kontrollieren, wenn man keine Mittel in der Hand hat?“ Er warnt auch vor ungezügeltem Einsatz von Bodycams bei der Polizei. Viele unbeteiligte Bürger könnten bei Einsätzen mitgefilmt werden.

Kriminalist kritisiert schlechte Vernetzung von Behörden

Den Polizeibeauftragten wünscht sich auch Eike Bone-Winkel, Bund der Kriminalbeamten MV. Angesiedelt beim Landtag als unabhängige Behörde. Auf die Frage, ob ein Terror-Anschlag wie in Berlin vor drei Jahren hätte verhindert werden können, wird der Kriminalist deutlich: Behörden und Bundesländer seien zu schlecht vernetzt. „Es sind Daten vorhanden gewesen. Aber die gehen nicht von einem Bundesland zum anderen“, so Bone-Winkel.

Die Grünen verurteilen den Anschlag vor einer Synagoge in Halle scharf . „Das muss auch Folgen haben in MV“, sagt Andreas Katz, Schwerin. Er greift die AfD als geistige Wegbereiter für solche Terrorakte an. Durch Verbreitung von Hass und Hetze. „Die Verrohung der Gesellschaft geht mit dem Aufstieg der AfD Hand in Hand.“ Kurz streiten die Grünen darüber, ob die Namen von Dennis Augustin, Ralph Weber und Enrico Komning – alles AfD-Spitzenleute – als „ Rechtsextremisten“ in einem Beschluss stehen sollen oder nicht. Claudia Müller, Stralsund, ist dafür: „Sie gehören ganz klar zu denen, die den extremen Rechtsruck befördern.“

Grüner Terpe : DDR als „Unrechts- und Willkürstaat“

Auch die Friedliche Revolution 1989 ist Thema auf dem Parteitag. Harald Terpe, Rostock, erinnert an die DDR als „Unrechts- und Willkürstaat“. Dann spannt er den Bogen zur Gegenwart – von der Stasi damals zu Rechtsextremisten heute: Die zu ziehende Lehre sei, „dass wir eine konspirative Bedrohung der Freiheit niemals zulassen dürfen.“

Von Frank Pubantz