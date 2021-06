Rostock

Sollten die Grünen stärkste Kraft bei der diesjährigen Bundestagswahl werden, plant die Partei die Benzinpreise zu erhöhen. Eine Meldung, die auch die Politik im Land aufmerksam verfolgt hat. So kritisierte zuletzt Vorpommern-Landrat und CDU-Landeschef Michael Sack den Vorschlag: Teurer Kraftstoff benachteilige die Bevölkerung in einem Flächenland wie MV. „Ein ÖPNV wie etwa in Berlin ist aber in Mecklenburg-Vorpommern weder finanzierbar noch sinnvoll. Der Individualverkehr ist der Regelfall und er wird es auch bleiben“, betont Sack. Auch unter OZ-Lesern ist die Forderung umstritten.

Die Kritik von OZ-Leserin Liz Nm setzt auf vielen Ebenen an: „Man will Verbrenner unattraktiv machen. Das ist die Idee der CDU. Schließlich hat die Regierung Merkel unendlich viel Steuergeld an die Konzerne überreicht – für Elektroautos.“ Nm meint: Die Bundeskanzlerin sei „Dienerin der Automobilindustrie“. Und nun also müsse man die Mitbürger irgendwie „zwingen“, diese Dinger zu kaufen. „Höhere Spritpreise aber sind nicht der Anfang. Der Anfang war die großzügige Geldausschüttung an Autokäufer, die ein E-Auto kaufen. Leider gilt das auch für Hybrid-Autos, ohne dass die Besitzer nachweisen müssen, dass sie den Elektromotor nutzen.“

Die von den Grünen vorgeschlagene Preiserhöhung stößt auch bei Klaus Rothemann auf Unverständnis: „Ich habe immer weniger das Gefühl, dass es bei den Politikern um das Wohl der Volkes geht.“ Lars Bergemann wiederum lobt das Vorgehen von Michael Sack. „Endlich Klartext geredet. Respekt. Das sehe ich genauso.“ Thomas Glawe indes hinterfragt den Vorstoß des Politikers: „Von wem kam denn die CO2-Steuer, die den Sprit gerade erst wieder teurer gemacht hat?“

„Das wird dann richtig teuer für alle“

An diesem Punkt setzt auch der Kommentar von Thomas Retzlaff an: „Wer hat denn zum Jahreswechsel die Spritpreise erhöht? Wer regiert das Land?“ Nicht die Grünen, sondern die CDU, betont Retzlaff. Manuela Witt befürchtet: „Diese Erhöhung wird sich dann auf alles niederschlagen: Lebensmittel, Versand, Lieferanten von Öl, Bus, Taxi.“ Und so werde es bei der arbeitenden Bevölkerung immer weniger im Portemonnaie sein. Martin Stelzer beklagt: „Die Grünen tun immer so, als ob die Spritpreiserhöhung immer die Sportwagen- und Dritt- und Viertautobesitzer trifft. Die Wahrheit aber ist, dass es wie meistens hauptsächlich den kleinen Mann, die kleine Frau trifft“

Ulrike Berger zitiert Landrat Sack: „,Ein ÖPNV, wie etwa in Berlin, ist aber in MV weder finanzierbar noch sinnvoll‘“, hatte dieser gesagt. Berger dazu: „Wie wäre es überhaupt mit einem nennenswerten ÖPNV in der Fläche, von innovativen Verkehrskonzepten ganz zu schweigen? Das verheißt ja eine ganz zeitgemäße und an den Problemen der Zukunft ausgerichtete Landesregierung unter seiner Ministerpräsidentschaft“, so die Hoffnung der Leserin.

Silvia Schlage notiert: „Es wäre schön, wenn von der CDU mal konkrete Vorschläge kommen würden, die den Klimawandel in den Griff bekommen. Bisher haben die Grünen als einzige Partei konkrete Pläne vorgelegt, an denen man sich abarbeiten kann. CDU, SPD, Linke stänkern bislang nur dagegen an, sagen aber nicht, was denn nun vorhaben. Alles so zu lassen wie es ist, kann ja nicht die Lösung sein. Dann rasseln wir erst recht weiter ins Desaster, und das wird dann richtig teuer für alle.“

Niedrige Löhne in MV sind das größere Problem

Heiko Schmidt weist einen ganz anderen Schauplatz als problematisch aus: Die CDU könnte ebenso kritisieren, dass niedrige Löhne die Bevölkerung in einem Flächenland wie MV benachteiligen. Und dagegen aktiv Einfluss nehmen, solange sie noch in Regierungsverantwortung ist.

Ralf Pete blickt mit Ironie auf das Thema: „Wenn die Landräte in MV ihre Gehaltserhöhung durchgesetzt haben, erhalten zumindest diese einen Ausgleich. Der Rest auf dem flachen Land fährt dann bald mit dem Schulbus zu seinen Terminen.“

Von Juliane Lange