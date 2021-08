Rostock

Braungebrannt ist Robert Habeck beim Talk mit der OSTSEE-ZEITUNG am Mittwoch. Seine Wahlkampftour an den Küsten der Republik hat offensichtlich Spuren hinterlassen. Oder es war die Woche Sommerurlaub, die er mit Schlafsack und Ehefrau unter dem dänischen Sternenhimmel verbrachte.

Die entspannte Optik des Grünen-Chefs täuscht nicht. „Es sah zwar schon mal besser aus, jetzt müssen wir ein bisschen kämpfen“, gibt er mit Blick auf den Wahlkampf seiner Partei zu. Dennoch hat er vor, sich bis Ende September noch genügend physische und mentale Kraft zu erhalten. Schließlich wollen die Grünen mindestens in Regierungsverantwortung – und er Minister werden. „Es ist kein Geheimnis, dass ich ein Mann der Exekutive bin“, so Habeck. Nach der Wahl am 26. September wolle er nicht mehr nur reden, sondern auch das Mandat für gesamtgesellschaftliche Entscheidungen und Verantwortung. „Und das weiß auch Annalena“, so der 51-Jährige mit Blick auf die Kanzlerkandidatin seiner Partei.

Habeck vermisst Kloputzen und Abwaschen

Vor coronabedingt rund 40 Gästen im Saal und den Zuschauern im Livestream plaudert Habeck mit OZ-Chefredakteur Andreas Ebel und dessen Stellvertreterin Carla Quick. Dabei geht es auch um Privates. Er wolle nicht das Vorbild seiner vier erwachsenen Söhne sein, sondern eher deren Freund. Was Habeck vermisst, wenn er nicht zuhause ist? „Das Abwaschen“, gibt er zu. Alltägliche Dinge wie Rasenmähen oder ja, auch das Kloputzen, sorgen bei längerer Abwesenheit von Zuhause tatsächlich für Sehnsucht. Deshalb hofft der frühere Umweltminister von Schleswig-Holstein, dass er nicht am Tag nach der Wahl aufwacht und feststellen muss, „dass alles umsonst war“.

Video vom Robert Habeck im OZ-Talk:

Reedereien und Werften könnten Vorreiter sein

Zuschauerin Elke Brinckmann aus Rostock-Schmarl findet die privaten Anekdoten zwar nett. „Aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wen ich wählen soll. Deshalb interessieren mich vor allem das Programm und die Positionen der Partei“, sagt sie. Beides kommt in dem rund anderthalbstündigen Gespräch natürlich auch zur Sprache. Habeck stellt klar, dass die Klimaschutz-Ziele der Grünen keine Gefahr für maritime Standorte wie Rostock und die zahlreichen Jobs der Branche sind. Im Gegenteil: Wenn es Kreuzfahrt-Reedereien und Werften schaffen, sich ökologischen Notwendigkeiten anzupassen und an fortschrittlichen Technologien zu arbeiten, „dann können hier viele neue Sparten und Standortvorteile im globalen Wettbewerb entstehen, dann kann man Vorreiter sein und Nachfrage generieren“, so Habeck.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Klimageld für ökologische und soziale Gerechtigkeit

Er wehrt sich gegen Vorwürfe, dass grüne Politik nur etwas für Besserverdiener sei. „Wenn wir darüber reden, dass die Kassiererin nach einer höheren Fleisch-Bepreisung eine Wurst weniger grillen kann, dann geht es zuallererst mal darum, dass die Kassiererin mehr verdienen muss. Gegen Armut hilft vernünftige Sozial- und Steuerpolitik“, erklärt er und erhält direkt Applaus aus dem Saal.

Mit dem Klimageld, das einen ökologischen Lebensstil fördert, will seine Partei auch für soziale Gerechtigkeit und einen „Ost-West-Transfer“ sorgen; „dass die, die weniger verdienen, mehr davon behalten“.

„Positionen noch nicht radikal genug“

Claudia König ist beeindruckt von Habecks Auftritt. Die Rostockerin hat den Grünen-Chef erstmals live gesehen. „Ich hab ihn schon immer für einen klugen Mann mit Ausstrahlung gehalten“, sagt sie. Kritik hat die Lehrerin dennoch: „Man hat – auch im Gespräch mit den jungen Menschen – immer das Gefühl, dass die Positionen angesichts der Lage nicht radikal genug sind, dass es immer noch alles zu lange dauert“, sagt sie.

Habeck der bessere Kandidat? Der Grüne schweigt

Unter den Zuschauern gibt es einige, die Habeck für den besseren Kanzlerkandidaten halten. Die entsprechende Frage ist Habeck schon oft gestellt worden. Anstatt sie an diesem Abend ein weiteres Mal zu beantworten, trinkt der Grünen-Chef lieber einen Schluck Wasser.

Hans-Georg Groß ist am Ende der Veranstaltung begeistert. Fernseh-Talkshows findet der Rostocker oftmals zu aggressiv und zu provozierend. Den OZ-Talk dagegen kann der Rostocker nur loben. „Habecks Ehrlichkeit, Offenheit und seine Sachkompetenz mal live zu erleben, das war schon eine super Sache“, sagt der Rostocker. Ähnlich die Bilanz von Philip Michel: Durch die Pandemie finden ja viele Veranstaltungen online statt. „Dass man hier die Chance hat, dabei zu sein, hilft, die Authentizität der Politiker besser einschätzen zu können“, sagt der Rostocker. Er hatte einfach mal hören wollen, „wie Habeck die Welt erklärt“.

Weitere Talks mit Armin Laschet, Dietmar Bartsch und Christian Lindner

Weitere Termine mit Spitzenpersonal großer Parteien stehen bereits fest. Am 16. August sind Christian Lindner (FDP) und Dietmar Bartsch (Linke) zu Gast (Radisson-Hotel), am 17. August CDU-Bundesvorsitzender Armin Laschet (Yachthafenresidenz Hohe Düne). Zuschauer sind erlaubt, die Plätze aber coronabedingt begrenzt.

Hier für Dietmar Bartsch und Christian Lindner anmelden

Hier für Armin Laschet anmelden

Termine mit Vertretern von SPD und AfD sind in Vorbereitung, stehen aber noch nicht endgültig fest.

Von Claudia Labude-Gericke