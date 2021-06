Rostock

Klima- und Umweltschutz steht ganz oben auf der Agenda der MV-Grünen bei ihrem Parteitag in Rostock. Auf dem Traditionsschiff im Iga-Park findet nach Angaben der Partei am Wochenende der erste digitale Parteitag in MV überhaupt statt. Einziges Thema: das Grünen-Programm zur Landtagswahl im September.

Ein erstes Achtungszeichen setzt Annalena Baerbock, die Bundesvorsitzende und Kanzlerkandidatin der Grünen, in ihrer Rede. „Klimaschutz ist die Aufgabe unserer Genration, jetzt im Hier und Heute“, sagt sie. Dann kritisiert sie die russische Erdgaspipeline Nord Stream 2 und den Aufkauf großer landwirtschaftlicher Flächen durch „Hedgefonds“. „Deshalb brauche es ein Vorkaufrecht für die Menschen aus der Region“, so Baerbock. Weitere Forderungen der Grünen seien: gleiches Recht auf Kitas und Schulen, „ein Recht auf einen Internetanschluss für alle“.

Themen-Schwerpunkt: Klima- und Umweltschutz

Die MV-Grünen beraten bis Sonntag ihr Wahlprogramm. Schwerpunkte sind Klima- und Umweltschutz. Bei einer Abstimmung waren sich 100 Prozent der Delegierten einig: Klimaschutz muss dringend als wichtigstes Thema angepackt werden. So solle es mehr Windräder und Solaranlagen geben, einen ausgebauten Personennahverkehr und eine Abkehr von der Nutzung von Atom-, Kohle- und Gasenergie.

Für jedes Kapitel des Wahlprogramms haben die Grünen Experten eingeladen. Franziska Tanneberger, Umweltexpertin der Universität Greifswald, warnt: Seit 1880 sei die Durchschnittstemperatur in MV um 1,3 Grad gestiegen. Zudem gebe es einen „schrittweisen Meeresspiegelanstieg, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen“.

Franziska Tanneberger, Umweltexpertin der Universität Greifswald, im Gespräch mit Harald Terpe, Grünen-Vorsitzender in MV. Quelle: Frank Pubantz

Tanneberger war auch Mitglied im von der Landesregierung eingesetzten Zukunftsrat. Sie erklärt in Rostock: MV habe in vielen Bereichen Nachholebedarf. So sei der CO2-Ausstoß im Nordosten genauso hoch wie 1991, obwohl er bundesweit gesunken ist. „Die bisherigen politischen Konzepte haben komplett versagt“, erklärt der Greifswalder Hannes Damm.

Von Frank Pubantz