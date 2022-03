Grünen-Vorstoß scheitert: Landtag lehnt Stärkung der Datenschützer in MV ab

Schwerin

Die Grünen sind im Landtag mit einem Vorstoß gescheitert, die Landesdatenschutzbehörde in MV zu stärken. Die Fraktion fordert weitere Stellen und finanzielle Ressourcen für die Datenschützer. Zudem soll die Behörde auch in der Lage sein, Bußgelder gegen andere Behörden zu verhängen, wenn diese Aufforderung zum Datenschutz nicht nachkommen. So konnte der Landesdatenschutzbeauftragte Heinz Müller die Unterbindung einer Überwachungskamera wegen Verstoßes gegen Datenschutzregeln gegen die Polizei nicht durchsetzen.

Unterstützung nur von CDU und FDP

Eine Landtagsmehrheit lehnte den Antrag ab, Unterstützung gab es nur von FDP und CDU. Botschaft: Es gebe auch nicht mehr Bedarf an Stellen. Auch die Forderung, die Datenschutzbehörde als vom Landtag unabhängige Aufsicht wie zum Beispiel in Schleswig-Holstein zu etablieren, wurde abgelehnt. Innenminister Christian Pegel (SPD) erklärte: Die Datenschutzbehörde sei durch die EU-Kommission als unabhängig genug bestätigt. Einen Vergleich der Grünen mit Verstößen gegen Datenschutz in China wies Pegel zurück: „Von China sind wir mit Sicherheit sehr weit weg.“

Der Datenschutzbeauftragte Müller fordert seit Jahren mehr Personal, um seine ihm gesetzlich zugewiesenen Aufgaben ausführen zu können. Da geht es um Datenmissbrauch oder Internetkriminalität. Der Finanzausschuss hat kürzlich vier lange gesperrte Stellen freigegeben; bisher waren es 21.

Müller reicht das nicht. Er brauche Ressourcen für die Bekämpfung von Cybercrime und die Begleitung des wichtigen Onlinezugangsgesetzes, das Verwaltung künftig komplett digital machen soll. Schließlich für die Beratung von Bürgern. Bei ihm stapeln sich die Fälle. Dabei gehe es um Beschwerden über unzulässige Kamera- oder auch Mitarbeiterüberwachung, Drohnenaufnahmen, Verstöße bei Datentransfers oder Cyberangriffe auf Städte.

Von Frank Pubantz