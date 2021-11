Selmsdorf

Die landeseigene Giftmülldeponie in Selmsdorf (Nordwestmecklenburg) richtet sich neu aus. Bis 2035 sollen Giftstoffe der Schadstoffklasse III auch aus anderen Bundesländern angenommen werden, dann ist Schluss. So hat es das Regierungskabinett beschlossen. Herr über die umstrittene Deponie ist seit zwei Jahren Umweltminister Till Backhaus (SPD). Er plant dort jetzt ein „Kompetenzzentrum für Umwelt- und Kreislaufwirtschaft“.

Müllmenge auf dem Ihlenberg deutlich reduziert

Die Deponie war vor drei Jahren massiv in die Kritik geraten, weil sie angeblich große Mengen Giftmüll aus dem Ausland aufnehmen soll. Das wurde widerlegt. Trotzdem stellte die Landesregierung den Betrieb um, setzte auf eine neue Geschäftsführung des Betreibers, die Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft (IAG). Für Müll aus dem Ausland gab es einen Annahmestopp, die gesamte Müllmenge sei reduziert worden. Kamen früher bis zu rund 600 000 Tonnen Müll pro Jahr in Selmsdorf an, sollen es in diesem Jahr rund 350 000 sein, sagt IAG-Geschäftsführer Henry Forster. Die Einnahmen aber seien stabil; Jahresumsatz 30 Millionen Euro. „Wir setzen nicht mehr auf Menge“, sagt Backhaus.

Ideen: Windräder recyceln und Wasserstoff herstellen

Nun wollen Regierung und IAG Umweltschutz und -verträglichkeit weiter in den Vordergrund stellen. Auf einer benachbarten Fläche (neun Hektar) solle ein „grünes Gewerbegebiet“ entstehen. Ziel sei eben ein Kompetenzzentrum für Kreislaufwirtschaft, das alte Stoffe verarbeitet und nutzt. Zu den Ideen gehöre etwa, einen Wertstoffhof und eine Firma zu etablieren, die alte Windkraftanlagen recycelt. „Wir könnten Windkraftflügel verwerten“, so Forster. „So etwas gibt es noch nicht“, erklärt Backhaus. Alte Autobatterien oder Photovoltaikanlagen könnten ausgeschlachtet, seltene Erden wiedergewonnen werden. Ziel sei es, Ende 2022 alle Genehmigungen für das neue Gewerbegebiet, das sich autark mit Energie versorgen soll, zusammen zu haben. 2023 solle dann die Erschließung beginnen.

Auch das Thema Wasserstoffnutzung solle in Selmsdorf eine Rolle spielen – mit wissenschaftlicher Begleitung durch Hochschulen. Ziel sei eine „weitestgehend CO2-freie Kette“, so Backhaus. Auch bei der Gewinnung von Methan wolle die Deponie Fortschritte machen, so Forster. Dies alles seien Chancen, um die rund 130 Jobs der IAG auch weiterhin halten zu können, so Backhaus.

Die Idee des Kompetenzzentrums wirft auch Fragen auf. Wie soll so ein Standort ohne Bahnanbindung klimafreundlich sein?, fragt Haat-Hedlef Uilderks von der örtlichen Bürgerinitiative, die sich gegen die Deponie richtet. Die IAG liegt an der Bundesstraße 104, weit entfernt von der A 20. Weit und breit keine Bahnschienen. „Fahren dann noch mehr Lkw hier lang?“, so Uilderks. Eine Bahn gebe es leider am Rande des „Grünen Bandes“ nicht, räumt Forster ein. Das sei „höchst kompliziert“.

Wie es überhaupt nach 2035 auf dem Ihlenberg weitergeht, steht wohl noch in den Sternen. Vor zwei Jahren erklärte Backhaus, er habe Vertretern anderer Nordländer mitgeteilt, dass sie sich bald selbst um einen neuen Strandort für DK-III-Abfälle kümmern müssen. In Selmsdorf geht schon seit DDR-Zeiten Giftmüll auch aus anderen Regionen ein.

Bürgerinitiative sieht den Müllberg weiter kritisch

Er glaube nicht an eine Schließung 2035, so Uilderks. Backhaus und Forster halten dagegen: Der Druck auf die Nachbarländer wachse schon allein deshalb, weil Abfallwirtschaftspläne erstellt werden müssen. Jedem sei klar, dass Selmsdorf keine Dauerlösung sein kann.

Die Bürgerinitiative spricht noch zwei weitere Probleme an. Eine vor Jahren angekündigte Studie der Universität Greifswald zu etwaigem erhöhten Krebsrisiko rund um den Ihlenberg steht noch aus. Die sollte man doch abwarten, bevor neue Pläne geschmiedet werden. Und: Das Land war Anfang 2019 vom Oberverwaltungsgericht Greifswald dazu verdonnert worden, eine versäumte Prüfung der Umweltverträglichkeit für eine Abdeckung der Deponie nachzuholen. Diese Abdeckung trennt einen alten und den darauf abgelagerten neuen Deponiekörper. IAG-Chef Henry Forster dazu: „Wir gehen davon aus, dass wir dieses Jahr noch die Unterlagen einreichen.“

Von Frank Pubantz