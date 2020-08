Grundschule Graal-Müritz wegen Corona zu: Das sagen Eltern und Schüler

Graal-Müritz

Immer wieder fahren Eltern vor der Ostseegrundschule Graal-Müritz vor, stellen ihre Autos im Parkverbot ab und eilen mit besorgten Gesichtern auf den Schulhof.

So schnell wie möglich wollen sie ihre Kinder nach Hause holen, denn die Schule im Ostseebad musste am Freitag wegen eines Corona-Falls bei einem Schüler geschlossen werden.

Einige der Schüler, die noch nicht abgeholt wurden, sitzen bei fast 30 Grad mit einer Lehrerin im Schulhof unter einem Schatten spendenden Baum. Nach Bekanntwerden der Infektion war der Unterricht nach draußen verlagert worden.

Einige Kinder sind gar nicht erst gekommen

Der neunjährige Oskar war am Morgen noch nichts ahnend mit dem Rad zur Schule gefahren. Doch einfach so nach Hause darf er jetzt nicht: Aus Sicherheitsgründen muss jedes Kind von einem Erziehungsberechtigten persönlich abgeholt werden. Also musste auch Oskars Mutter zur Schule kommen und ihren Sohn in Empfang nehmen. Dann fährt sie mit dem Auto voraus und Oskar mit dem Rad hinterher.

Dass es einen Corona-Fall bei einem Schüler gibt, hat sich bereits in den sozialen Medien herumgesprochen. „Aus meiner Klasse sind einige gar nicht gekommen“, berichtet Oskar. Der kranke Schüler ist aber wohl nicht in seiner Klasse, der vierten. Dennoch: „Ich mache mir Sorgen wegen Corona“, sagt Oskar.

Oskar (9) darf erst nach Hause radeln, nachdem seine Mutter zur Schule gekommen ist. Quelle: OVE ARSCHOLL

Schulschließung richtig

Der Vater einer Klassenkameradin von Oskar, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, kommt kurz danach mit seiner Tochter aus der Schule. „Es war doch zu erwarten, dass irgendwas passiert“, meint er.

Dass die Schule sofort für zwei Wochen geschlossen wird, hält er für richtig. „Sicher ist sicher. Ob es etwas bringt, wird man sehen.“ Auch eine weitere Mutter meint: „Als Krankenschwester finde ich es richtig, dass die Schule geschlossen wird.“

Bock auf Schule

Anke Nienkirchen hat gerade ihren Sohn Max (8) aus der dritten Klasse abgeholt. „Wir müssen sehen, wie es jetzt weitergeht. Erst mal machen wir einen Test“, sagt sie. Max findet es „blöd“, dass die Schule jetzt 14 Tage zu ist. „Ich hab Bock auf Schule, da kann man wenigstens was lernen. Zu Hause kann man nur spielen.“

In der Nacht zu Freitag seien sie auch schon in einer Whatsapp-Gruppe über einen Verdacht informiert worden, so dass sie nun von der Bestätigung nicht wirklich mehr überrascht wurden: „Das passiert eben. Das gehört ja jetzt dazu“, meint Nienkirchen.

Grundschule in Graal-Müritz nach positivem Corona-Fall bei Schüler komplett geschlossen Quelle: Stefan Tretropp

Schnell reagiert

Die Grundschule in Graal-Müritz bleibt jetzt wegen der Infektion zwei Wochen lang zu. Alle Kinder, Lehrer und sonstigen Schulmitarbeiter müssen solange in Quarantäne bleiben. Ob es in dieser Zeit Fernunterricht geben kann, soll nach Angaben von Bürgermeisterin Benita Chelvier Anfang nächster Woche mit der Schulleitung besprochen werden. Von der Schule hieß es nur: „Kein Kommentar.“

Chelvier begrüßt, dass der Kreis unverzüglich die Schließung der Schule veranlasst hat. „Es ist wichtig, dass bei sowas schnell reagiert wird – und das ist geschehen.”

Zeit zum Durchatmen

Auch sie habe am Donnerstagabend bereits den Hinweis auf den Corona-Fall bekommen. „Ich wünsche dem Kind, dass es schnell wieder gesund wird.“ Die Heimkehr der Kinder am Freitag habe gut funktioniert. „Es waren auch Eltern in meiner Verwaltung betroffen. Sie konnten natürlich ihre Kinder abholen.“

Die Schulschließung biete auch Chancen, findet die Bürgermeisterin: „Das gibt uns auch Zeit zum Durchatmen und wir können Erfahrungen sammeln für mögliche spätere Ausbrüche, die noch folgen könnten. Wir müssen mit dem Virus leben lernen.“

Von Anna-Katharina Fischer und Axel Büssem