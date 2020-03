Grundschullehrer in MV sollen endlich mehr Geld bekommen

Schwerin

Seit Jahren ist die finanzielle Schlechterstellung von Grundschullehrern in Mecklenburg-Vorpommern Thema, zum nächsten Schuljahr soll sich dies ändern: Der Landtag soll kommenden Mittwoch beschließen, dass Grundschullehrer wie ihre Kollegen an Gymnasien, Regionalen und Förderschulen künftig besser bezahlt werden – Besoldungsstufe A 12 statt A 13. Folge: ein Anstieg von 3400 bis 4600 Euro Grundgehalt auf 3800 bis 5100 Euro. Ebenfalls geplant: Das Studium zum Grundschullehrer soll von neun auf zehn Semester erweitert werden. Die Opposition sieht noch offene Fragen.

Linke: „Umsetzung wird jetzt übers Knie gebrochen“

„Allein in den vergangenen zwei Jahren hat meine Fraktion viermal beantragt, die Grundschullehrkräfte besser zu vergüten“, sagt Simone Oldenburg (Linke). Jetzt schlage die SPD/CDU-Koalition das selbst vor – breche die Umsetzung aber übers Knie. Denn einiges sei im Gesetzentwurf noch unklar. So fehlten Regelungen für angekündigte Praxissemester von Studenten. Auch sei nicht sicher, ob es mehr Geld für Grundschullehrer gibt, die nur neun Semester studiert haben. Sonderpädagogen sollen weiterhin neun Semester studieren – aber dennoch mehr Geld erhalten. „Es ist programmiert, dass die Gesetzlichkeiten über kurz oder lang erneut geändert werden müssen.“

Ministerium: Auch Berufsanfänger erhalten mehr Geld

Alle Grundschullehrer, die bereits arbeiten, werden auf A 13 (Beamte) beziehungsweise E 13 (Angestellte) angehoben, erklärt Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD). Dies gelte auch für Studenten, die im Sommer ihre Arbeit als Lehrer aufnehmen – auch nach neun Semestern Studium. Dafür seien insgesamt pro Jahr 18 Millionen Euro mehr eingeplant.

Die Linke warnt vor einer Verstärkung des Lehrermangels in MV. Mehr als 1100 Lehrkräfte würden zum Beginn des nächsten Schuljahr gebraucht, so Oldenburg. Bereits jetzt fehlten Hunderte an den Schulen. Lehramtsstudium und Referendariat müssten dringend reformiert, Seiteneinsteiger besser ausgebildet werden.

Von Frank Pubantz