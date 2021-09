Rostock

Es stinkt in Rostock. Und zwar nach Mist. In den letzten Tagen haben feine Nase das mit Sicherheit vermehrt wahrgenommen. Der Grund: Auf den Feldern rund um die Hansestadt wird Gülle ausgebracht.

„Wir sind täglich zwischen 7.30 Uhr und 18.30 Uhr auf den Feldern“, sagt Christian Eichmann. Als Agrardienstleister ist er unter anderem für die Ziesendorfer Landbau Gbr westlich von Rostock im Einsatz. „Aktuell bringen wie die Gülle bei Fahrenholz zwischen Ziesendorf und Stäbelow aus“, berichtet er.

Frank Fiebenitz von der Firma Eichmann und Partner bringt seit morgens um 7 Uhr Gülle auf einem Feld bei Stäbelow aus. Quelle: Foto: Martin Börner

Wetterlage begünstigt Gestank

Kein Wunder also, dass der Geruch bis nach Rostock zieht. Denn aktuell wehe der Wind frisch bis stark aus West bis Südwest, wie OZ-Wetterexperte Ronald Eixmann sagt: „Kommt er nicht gerade aus Norden, also über die Ostsee, begünstigt Wind prinzipiell immer, dass die Geruchsstoffe der umliegenden Gülleausbringungen nach Rostock getragen werden.“ Durch die feuchte Witterung sei der Boden zudem schon relativ gesättigt und nehme zusätzliche Flüssigkeit langsamer auf. „Die Stoffe haben mehr Zeit, in die Luft zu entfleuchen“, erklärt Eixmann.

Das Wetter müsse aber noch genutzt werden, wie Agrardienstleister Eichmann sagt. Wenn es verstärkt regnet, werden die Felder unbefahrbar: „Die Gülle muss unmittelbar in den Boden eingearbeitet werden. Ist der zu matschig, lässt er sich nicht mehr pflügen und die Saat kann nicht eingebracht werden.“ Gerade werde die Wintergerste ausgesät. Noch bis 30. September sei die Agrardienstleistung Eichmann und Partner mit den Güllefahrzeugen unterwegs.

Sperrfristen über den Winter

Dann beginnt die Sperrfrist. „Von Oktober bis Ende Januar darf keine Gülle auf Ackerflächen ausgebracht werden, auf Grünflächen gilt das Verbot von November bis Ende Januar“, informiert Pflanzenbaureferent Frank Schiffner vom Bauernverband MV. „Auf schneebedeckte oder wassergesättigte Böden darf auch außerhalb dieser Zeit kein Dünger. Die Erde muss aufnahmefähig sein.“

Überhaupt dürfe im Herbst nur eine gewisse Menge Stickstoff – egal ob als Mist, Gülle oder mineralischer Dünger – auf die Felder gebracht werden: 60 Kilogramm pro Hektar. „Größere Mengen können im Frühjahr verteilt werden.“ Allerdings immer nur so viel, wie tatsächlich benötigt wird.

Ohne Gülle keine Ernte

Eine Mitarbeiterin des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) in MV erklärt das genauer: „Die Landwirte müssen ermitteln, wie hoch der Nährstoffgehalt in der Gülle ist, welchen Bedarf die auszusäende Pflanze hat und wie viele Nährstoffe noch im Boden vorhanden sind. Nur die Differenz darf ausgebracht werden.“ Das alles regelt die neue Düngeverordnung von 2020 und die Stalus des Landes überprüfen die Einhaltung engmaschig. „Gebiete, die bereits mit Nitrat belastet sind, stehen unter besonderer Beobachtung.“

Dennoch gehöre die Gülle zum landwirtschaftlichen Kreislauf, wie die Stalu-Mitarbeiterin betont: „Sie ist nötig, damit die Saat aufgeht, genug Energie hat. Ohne gibt es keine vernünftige Ernte im nächsten Jahr.“ Also, Nase zusammenkneifen und nicht ganz so tief Durchatmen.

Von Maria Lentz