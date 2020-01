„Günni im Dschungel“: OZ startet am Freitag Kolumne zum RTL-Dschungelcamp

Rostock

Premiere für RTL und die Zuschauer: Mit Günther Krause zieht erstmals ein Politiker ins Dschungelcamp ein. Am heutigen Freitagabend um 21.15 Uhr startet die erste Folge der beliebten TV-Show. Zwölf mehr oder weniger Prominente nehmen in diesem Jahr teil.

Neben dem 66-jährigen Krause sind auch Danni Büchner, Witwe des Kult-Auswanderers Jens Büchner, sowie Schauspielerin Sonja Kirchberger und Boxer Sven Ottke für maximal 15 Nächte mit in den australischen Urwald gereist.

In der ersten Woche bestimmen die Zuschauer durch ihre Anrufe, wer die zum Teil ekligen Dschungelprüfungen absolvieren muss. Erst in Woche zwei wird jeden Tag ein Kandidat rausgewählt. Spielt die Gesundheit des in diesem Jahr ältesten Teilnehmers mit, bleibt Krause also mindestens eine Woche zwischen Spinnen, Schlangen und Kakerlaken.

Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet täglich in einer eigenen Kolumne über „Günni im Dschungel“. Dort erfahren auch diejenigen, die keine Zeit zum Fernsehen haben, wie sich der Ex-Verkehrsminister, der als Verhandlungsführer der DDR den Einigungsvertrag mit aushandelte, inmitten des Urwalds so schlägt.

Von Claudia Labude-Gericke