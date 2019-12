Günther Uecker, Michael Triegel und Leiko Ikemura stellen 2020 in der Rostocker Kunsthalle aus

Rostock

Die Rostocker Kunsthalle zieht für das Ausstellungsjahr 2019 eine positive Bilanz und geht mit großen Plänen ins nächste Jahr. Rund 60 000 Besucher kamen zu den Ausstellungen in diesem Jahr. „Das ist ein sehr gutes Ergebnis“, sagt Kunsthallen-Direktor Jörg-Uwe Neumann. Insgesamt 108 Veranstaltungen aller Genres hat das Museum 2019 ausgerichtet – Lesungen, Konzerte, Seminare, Events, wie Kunst am Herd, den Kinderkunstclub oder die Palasttage.

Neumann zeigt sich sehr zufrieden damit, dass die großen Ausstellungen „ Palast der Republik“, Sitte und Cremer, Experiment Zukunft in Zusammenarbeit mit der Rostocker Uni und natürlich Rostock kreativ mit der OZ sehr gut angenommen worden sind. Neumann: „Mit der Schau zum Palast der Republik haben wir es bis in die New York Times geschafft und Besucher aus ganz Deutschland angezogen. Das ist einmalig.“

Elf Ausstellungen für 2020 geplant

Für das Jahr 2020 plant die Kunsthalle insgesamt elf große Ausstellungen. Das Ausstellungsjahr beginnt mit dem Leipziger Maler Uwo Kowski (56), dessen abstrakte Landschaften vom 12. Januar 2020 bis zum 23. Februar zu sehen sein werden.

Fotoschau mit Ute und Werner Mahler im März

Ein weiteres Highlight startet mit der Fotoschau der beiden Berliner Fotografen Ute und Werner Mahler – zwei ostdeutschen Künstlern und fotografischen Protokollanten der deutschen Geschichte von nationaler Bedeutung. Die Schau läuft vom 25. Januar bis 8. März.

Am 1. März zeigt die Kunsthalle Arbeiten von Leiko Ikemura (68), einer der bedeutendsten zeitgenössischen japanischen Künstlerinnen, die erst kürzlich auch in der Nolde-Schau im Ahrenshooper Kunstmuseum zu sehen war. Kunsthallen-Direktor Jörg-Uwe Neumann sagt zur Motivation, diese Künstlerin zu holen: „Sie hat mich in Ahrenshoop sehr beeindruckt. Außerdem schauen wir hier im Osten viel zu sehr nach Westen. Das ist mal ein Blick vom Osten in den Osten.“

Schüler stellen aus, Rostock kreativ und eine Schau zu Ueckers 90. Geburtstag

Am 19. Januar startet außerdem das Schulprojekt „Schüler stellen aus“ und vom 27. Februar bis 8. März die Schau „ Rostock kreativ“ in Kooperation mit der OSTSEE-ZEITUNG, neben der Ausstellung zur Olsen-Bande jedes Jahr die meistbesuchte Schau in der Kunsthalle. Ein weiterer Höhepunkt des Ausstellungsjahres 2020 wird die Schau zum 90. Geburtstag von Günther Uecker am 13. März sein. Im Rundgang zeigt die Kunsthalle 42 druckgrafische Arbeiten aus Ueckers Iran-Zyklus „Huldigung an Hafis“.

Kooperationsprojekt mit der Kunsthalle Lübeck

Im Mai startet das Kooperationsprojekt mit der Kunsthalle Lübeck, bei dem die Sammlungsbestände verglichen werden. Die Ausstellung wird in Rostock mit einem Verhältnis von 70 Prozent aus der Rostocker Sammlung und 30 Prozent aus Lübeck und an der Trave im umgekehrten Verhältnis gezeigt (Mai bis Juni 2020).

Michael Triegel stellt Gott die Frage: „Warum?“

Unter dem Titel „Cur Deus – Warum Gott?“ beschäftigt sich der Leipziger Maler Michael Triegel ab dem 8. November 2020 künstlerisch mit Glaubensfragen. Außerdem stellt die Kunsthalle 2020 auch Stücke aus dem Böhmer-Nachlass vor, beschäftigt sich mit dem Indianer-Bild im Osten anhand der Winnetou-Verfilmungen im Westen mit Pierre Brice und Gojko Mitic im Osten sowie in einer Sammlungsausstellung mit Werken, die Bezug zu Ostblockstaaten haben.

Von Michael Meyer