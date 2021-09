Güstrow

In dem kleinen Ort in der Nähe von Güstrow ist es am Donnerstag still und friedlich. Die Sonne scheint auf bescheidene Häuser und viele alte Bäume. Niemand würde ahnen, dass sich dort kurz zuvor ein Vermisstendrama abgespielt hat: Die zehnjährige Christine (Name von der Redaktion geändert) war am Dienstag von der Schule nicht nach Hause gekommen und blieb zwei Tage lang verschwunden.

Dann wurde sie von der Bundespolizei in einem Zug bei Hannover von der Bundespolizei aufgegriffen – ohne Fahrschein, dafür mit einem fremden rosa Koffer. Die OZ hat nachgehakt: Was ist wirklich passiert?

Beste Freundin hat vor Erleichterung geweint

Einer der wenigen, die an diesem Tag auf den Straßen des Dorfes zu sehen ist, kennt Christine gut: Die Zehnjährige sei die beste Freundin seiner Tochter Georgina und auch schon öfter zu Besuch gewesen, sagt Matthias Simoni. „Als Georgina am Mittwochabend erfuhr, dass Christine gefunden wurde, hat sie vor Erleichterung geweint.“

An dieser Bushaltestelle hatte der Vater von Christines bester Freundin das Mädchen am Dienstag noch gesehen. Quelle: Frank Söllner

Christine sei ein nettes Mädchen, „ein bisschen schüchtern“, meint Simoni. Am Dienstagmorgen habe er sie noch an der Bushaltestelle gesehen, wo sie auf den Schulbus in Richtung Güstrow wartete. „Später hat mich dann ihr Opa angerufen und gefragt, ob ich wüsste, wo sie ist.“ Doch er konnte nicht helfen, auch Georgina nicht.

Kindern wird nicht viel geboten

Ob und welche Probleme vielleicht dazu geführt haben, dass Christine verschwand, weiß er nicht. „Meine Tochter erzählt mir ja auch nicht alles“, so der Frührentner.

Klar ist nur: Das kleine Ort, in dem sie wohnt, bietet Kindern und Jugendlichen nicht allzu viel. „Seit letztem Jahr gibt es immerhin einen Spielplatz“, sagt Simoni. Aber keinen Jugendclub, keine Sportvereine für Kinder oder wenigstens Einkaufsmöglichkeiten.

Wurde das Mädchen gemobbt?

Ein anderer Anwohner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, hat eine Theorie für das Verschwinden – ausgerechnet nach dem Unterricht: „Das Mädchen wächst in schwierigen Verhältnissen auf“, erklärt er. „Vielleicht wurde sie ja in der Schule gemobbt. Das hat in den vergangenen Jahren derart zugenommen. Und wenn die Eltern dann auch noch mit sich selbst Probleme haben, kann das noch schlimmer sein.“

Im Ort habe es jedenfalls niemanden überrascht, dass das Verschwinden von Christine nicht Folge eines Verbrechens war, so der Anwohner. Die Eltern des Kindes leben wohl getrennt, Christine ist bei ihren Großeltern untergebracht. Was genau die Hintergründe sind, dazu schweigen sich die Nachbarn aus oder wissen es nicht.

Großeltern bei der Polizei

Am Donnerstag mussten die Großeltern noch einmal bei der Polizei vorstellig werden, schließlich hatte Christine die Ermittler ordentlich auf Trab gehalten: Nach ihrem Verschwinden wurde sie mit einem Großaufgebot von Beamten und Fährtenhunden gesucht. Und die Frage nach dem Koffer, der inzwischen seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben wurde, dürfte auch eine Rolle gespielt haben.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Rekonstruktion ihres Ausflugs ergab, dass Christine zuerst mit dem Zug Richtung Berlin und dann Richtung Hamburg gefahren war. Von dort stieg sie in einen anderen Zug Richtung Süden – möglicherweise um in Stuttgart eine Freundin zu besuchen, wie es von der Polizei zunächst hieß.

In den falschen Zug gestiegen

Doch der Großvater hat eine völlig andere, überraschende Erklärung: „Sie ist einfach nur in den falschen Zug gestiegen.“ Als sie das gemerkt habe und wieder zurückfahren wollte, sei sie gefunden worden. Alles nur ein Missverständnis? Das wird die Öffentlichkeit vielleicht nie erfahren. Doch das Wichtigste an diesem Tag ruft der Opa dem OZ-Team noch zu, bevor er ins Haus geht: „Christine geht es gut.“

Von Axel Büssem