Güstrow

Karsten Fischer und seine Kollegen wechseln in der Werkstatt vom Reifenservice Bever im Viertelstundentakt die Räder an Kundenfahrzeugen. Eigentlich lautet die Faustregel für Winterreifen „von Oktober bis Ostern“. Doch auch jetzt noch kommen täglich Kunden, um ihr Auto wieder für den Sommer flott zu machen.

„Na klar, es wird Frühling“, sagt Geschäftsführer Niels Bever. „Aber weil es noch so kalt ist, sind die Leute noch ein bisschen vorsichtig und das ist auch richtig.“ Wenn Ostern so früh liege, wie in diesem Jahr, dann müsse man auch ein bisschen aufs Thermometer gucken.

7-Grad-Marke als Orientierung

Als symbolische Orientierung gibt es die 7-Grad-Marke: „Wenn wir stabil im höheren einstelligen Gradbereich sind, dann sollte man wechseln“, so Bever. Sommerreifen seien gerade für Viel- und Schnellfahrer wichtig, denn „sie bremsen einfach besser.“ Die Gummimischungen seien für Sommer- und Winterreifen für verschiedene Temperaturfenster optimiert.

Momentan ist Hochsaison in dem Güstrower Familienbetrieb. 50 bis 60 Autos rüsten die neun Mitarbeiter täglich um. Und auch zwischen den Wechselsaisonen bleibt genug zu tun, denn die Reifen der Kunden werden gesäubert, begutachtet, digital erfasst und eingelagert. Bucht sich jemand zum nächsten Reifenwechsel im Herbst online einen Termin, teilt das System direkt den Zustand der eingelagerten Reifen mit und weist bei Bedarf darauf hin, dass neue fällig sind.

1953 hatte Niels Bevers Großvater Richard Bever das Unternehmen gegründet. 1955 übernahm sein Sohn Diedrich Bever die Werkstatt. Dessen Sohn Niels Bever stieg 1990 mit ein und führt den Reifenservice Bever seit 1998.

Von Ove Arscholl