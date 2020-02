Guido sucht Rostocks neue „Shopping Queen“: Das sind die Kandidatinnen

Rostock

Bahn frei für Frauen im Kaufrausch: Fünf Rostockerinnen wollen Star-Designer Guido Maria Kretschmer von sich überzeugen und sich damit den Titel „Shopping Queen“ sichern. Für die gleichnamige TV-Stylingdoku wird Ende Februar an der Warnow gedreht.

In der Woche vom 23. bis 28. Februar tourt der pinke „Shopping-Queen“-Bus durch die Hansestadt, um die Kandidatinnen zu Boutiquen, Schuhläden und Friseuren zu bringen. Jetzt verrät der TV-Sender Vox, welche Frauen dabei sind und sich die „Shopping-Queen“-Krone schnappen wollen.

Der „Shopping-Queen“-Bus tourt bald durch Rostock. Quelle: MG RTL D / Constantin Ent.

Von Sekretärin bis Soldatin

Den Auftakt der Shoppingwoche macht Ellice (25). Die Zahnmedizinische Fachangestellte wird an Tag eins zusammen mit ihrer Freundin Regina als Shoppingbegleitung versuchen, das perfekte Outfit zu finden. Welches Motto Guido ihr und den anderen vier Kandidatinnen stellen wird, ist noch geheim.

Sicher ist: Die Frauen haben nur vier Stunden Zeit und ein Budget von 500 Euro, um die passenden Kleidungsstücke, Accessoires und Schuhe zu finden. Auch Frisur und Make-up müssen sitzen.

Nach Montagskandidatin Ellice legt am zweiten Tag Stefanie (40), Angestellte bei der Generalstaatsanwaltschaft, nach. Am Mittwoch will Sekretärin Kerstin (56) den Look finden, der ihr bei der Konkurrenz und bei „Shopping-Queen“-Chef Guido die meisten Punkte einbringt. Tags darauf ist Soldatin Caroline (36) dran. Am Finaltag shoppt sich Veranstaltungsleiterin Heike (40) durch Rostocks Läden.

Dreharbeiten im Showroom am 15. März

Was sie gekauft haben, präsentieren die Frauen jeweils am Abend nach ihren Einkaufstouren auf dem „Shopping-Queen“-Laufsteg. Designer Guido Maria Kretschmar wird die Kandidatinnen am 15. März erstmals live sehen, bei den Dreharbeiten in seinem Showroom in Hamburg.

Wer Guido und seine Mitstreiterinnen am meisten überzeugt, gewinnt am Ende 1000 Euro Siegprämie. Wann die neuen Episoden von „Shopping Queen“ aus Rostock im TV zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt.

