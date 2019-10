Das sind die größten Weltrekorde aus Mecklenburg-Vorpommern

Stralsund

Die Binzer haben es geschafft: Nach einem gescheiterten Versuch im Jahr 2017 holten sie in diesem Sommer mit ihrer 17,66 Meter hohen und damit größten Sandburg überhaupt einen Weltrekord.

Seit 1955 wird jedes Jahr ein neues Guinness-Buch der Rekorde veröffentlicht. Auch in MV wurden viele Rekorde aufgestellt, die es ins berühmte Weltrekordebuch geschafft haben.

Sehen Sie skurrile und großartige Weltrekorde aus MV in der Bildergalerie:

Zur Galerie Die OZ hat einen Streifzug durchs Archiv angetreten und 32 schöne Weltrekorde zusammengetragen, die in MV aufgestellt wurden.

Mehr als 47 000 dokumentierte Weltrekorde

Obwohl die fotogene Rügener Sandburg spektakuläre Ausmaße hatte – der Bodenumfang maß rund 27 Meter –, ist sie in die kürzlich erschienene 2020er-Ausgabe nicht aufgenommen worden. Offenbar war die Zeit zu knapp, denn der jüngste abgedruckte Weltrekord ist im April 2019 aufgestellt worden. Dabei geht es übrigens um die größte goldene Badewanne, die aus 18-karätigem Gold besteht, 154 Kilogramm wiegt und in einem japanischen Freizeitpark zu bewundern ist. Mehr als 47 000 Rekorde hat Guinness mittlerweile gesammelt. Eine Redaktion wählt aus, welche davon abgedruckt werden.

Mit einer Radtour ins Guinness-Buch

Markus Parsch (geb. Möller) und Ronald Prokein (auf dem Foto in Omsk) schafften es mit ihrer Radtour ins Guinness-Buch der Rekorde. Quelle: privat

Die beiden Rostocker Markus Parsch und Ronald Prokein legten 1993 mit damals 22 Jahren auf dem Rad insgesamt 18 000 Kilometer in 161 Tagen zurück. Sie fuhren von Rostock Richtung Moskau, dann weiter ostwärts nach Irkutsk, Ulan Bator in der Mongolei, China, rüber nach Kanada, in die USA und über London zurück nach Rostock.

Alte Schachteln - neuer Rekord

Ein Rekord aus Rostock hat es ins neue Guinness-Buch geschafft. Anlässlich des 800. Stadtgeburtstags legten junge Rostocker die längste Strecke aus Streichholzschachteln aneinander, die wie mittelalterliche Giebelhäuser gestaltet waren. 1498 Meter war sie lang. Auch aus Vorpommern hat es ein Rekord ins Buch geschafft. In der Bildergalerie stellen wir ihn ebenso vor wie weitere weltweite Superlative, die hier in der Region aufgestellt wurden.

Glühwein in Rekordpyramide

Erstmals hatte Henry Jacob seine 20 Meter hohe begehbare Weihnachtspyramide 2012 auf dem Neuen Markt in Rostock aufgestellt. Quelle: Frank Söllner

Wer in den vergangenen Jahren regelmäßig den Rostocker Weihnachtsmarkt besuchte, kennt sie und saß möglicherweise schon drin: Erstmals hatte Henry Jacob 2012 seine 20 Meter hohe begehbare Weihnachtspyramide auf dem Neuen Markt aufgestellt. Mit ihr gelang der Schaustellerfamilie aus Stendal in Sachsen-Anhalt 2010 der Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Damals hatte die 30 Tonnen schwere Pyramide auf dem Alexanderplatz in Berlin ihre Premiere. 3000 LED-Lampen und 20 lebensgroße Figuren zieren das sechs Etagen zählende Eichenholz-Bauwerk. Im Innern gibt es für die Besucher heiße Getränke.

Fleißige Kaffeekannensammler

Annkathrin Winarski zeigt einige der Kaffeekannen, die Karls Erlebnis-Dorf einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde beschert haben. Der gesamte Markt ist mit ihnen dekoriert. Quelle: Ove Arscholl

Karls Erlebnisdorf kann nicht nur mit Erdbeeren in Verbindung gebracht werden, sondern auch mit seiner Kaffeekannensammlung. Insgesamt 55 269 Kaffeekannen sind aktuell in Karls Erlebnisdörfern zu bestaunen – und das Sammeln geht an allen Standorten fleißig weiter. Im Jahr 2012 schaffte es das Unternehmen ins Guinness-Buch. Seitdem hat sich die Zahl der Sammlerstücke noch einmal mehr als verdoppelt. 27 390 Kannen reichten damals für den Weltrekord.

So stellen Sie einen Weltrekord auf „Das Brechen von Rekorden ist für alle offen, egal von wo Sie kommen, welche Sprache Sie sprechen oder wie alt Sie sind“, schreibt das Guinness Institut auf seiner Internetseite. Wer sich für einen neuen Rekord oder das Übertreffen eines bestehenden bewirbt, bekommt vom Institut Richtlinien zugeschickt, nach denen der Versuch ablaufen muss. Ferner werden Beweise in Form von Fotos, Videos, Aufzeichnungen oder Protokollen angefordert. Soll ein offizieller Rekordrichter dabei sein, muss der Rekordjäger für Reisekosten, Übernachtung, Verpflegung und Gebühren (bis zu 700 Euro am Tag) aufkommen. Bis Guinness überhaupt auf eine Bewerbung reagiert, können mehrere Monate vergehen, da eigenen Angaben nach bis zu 1000 pro Woche eingehen. Wer nicht so lange warten möchte, kann das Verfahren beschleunigen. Gegen eine Gebühr in Höhe von 630 Euro verspricht Guinness die Bewerbung innerhalb von fünf Tagen zu bearbeiten. Übrigens werden nur zwischen fünf und 15 Prozent aller Rekorde anerkannt. Im 2018 waren es rund 5100. Der Erfolg des Guinnessbuchs hat Nachahmer auf den Plan gerufen. Populär ist hierzulande zum Beispiel das Rekord Institut mit Sitz in Hamburg, das das Rekordebrechen zu PR-Aktionen macht. Es veröffentlicht ebenfalls ein Buch: „ Weltrekorde made in Germany, Österreich, Schweiz“.

Mehr zum Lesen:

Mehr zu den Autoren: Kai Lachmann und Jana Franke

Rügen hat die höchste Sandburg der Welt

Schachtelmarathon: Rostock holt Guinness-Weltrekord

Neue Schuhe für die größten Füße der Welt

Von Kai Lachmann und Jana Franke