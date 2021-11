Rostock/Hamburg

„Ich bin ein Trucker, ein Cowboy und ein Mann. Es gibt nichts, was mich noch halten kann. Ich fahr’ auch durch die Hölle, gibt’s dort eine Autobahn.“ Truck Stop, Brummi-Nostalgie 1986. Laster, Truck, Sattelschlepper, Auflieger, Zugmaschine – der Lkw für sich hat noch immer Zugkraft, ihn umhüllt dieser Mythos unendlicher Freiheit – on the road. Doch wie sieht’s in der Realität aus?

Steht man Angesicht zu Angesicht vor dem 465-PS-Kraftpaket von Lutz Ammersdörfer (59), der seit 17 Jahren für Gustke Logistik in Rostock fährt, stellt sich dieser Mythos sofort ein. Zack, das hat was Machtvolles, diese sechs Lamellen des Iveco-Kühlergrills, als grinse einen eines dieser Monster aus dem Animi-Film „Transformers“ an. Drei Stiegen zur Fahrerkabine hoch. Der Trucker füllt noch sein analoges Fahrtenbuch aus. Der Truck ist zwar voll durchdigitalisiert, Ammersdörfer aber schon so lange im Geschäft, dass er lieber selbst per Hand kontrolliert, was er tut.

Der Iveco 40-Tonner mit 465 PS ist gasbetrieben. Trucker Lutz Ammersdörfer sagt: „Da fehlt einfach was. Der kommt nicht aus dem Quark.“ Quelle: Martin Börner

Auf der Zufahrt zur Autobahn brausen Amazon-Sprinter im Minuten-Takt vorbei. Eine neuartige Lieferkette, die nur noch wenig zu tun hat mit dem Job, den Stephan Gustke seinen 160 Fahrern bietet. Für die sei der Druck noch höher als für seine Trucker.

Gustke sitzt mit 260 Mitarbeitern zwischen in Rostock-Hinrichshagen nahe der Autobahn – in Einflugschneise zum globalen Paketdienstleister. Hin und wieder verirrt sich mal einer der Paketfahrer aufs Firmengelände des Traditionsbetriebs, der 1933 von Heinrich Gustke mit einem Laster zur Spirituosen-Anlieferung gegründet wurde, von dessen Sohn Manfred (82) weitgeführt und seit der Wende von Stephan (54) in dritter Generation als modernes Logistik-Unternehmen mit 110 Fahrzeugen fortgeführt wird.

Lieferung riecht schwer nach Tankstelle

Gustke fährt Linien-Verkehre bis Dresden und Hildesheim. Nahverkehr bis Lübeck, Usedom, Wittstock. Dazu nationaler Fernverkehr durch die gesamte Republik. Die internationalen Verkehre werden zu 90 Prozent von Osteuropäern dominiert, sagt er.

Wir steigen auf den Bock des 40-Tonners. Vorn links hinter der Scheibe hat Lutz sein Nummernschild platziert: „Lutz“ steht drauf. In der Kabine hängt ein Wimpel: „Hansa – mein Verein, meine Heimat.“ Lutz lächelt: „Gehört mir nicht.“ Heute geht’s nach Hamburg-Stapelfeld. Dort sitzt das Logistic Center Lekkerland. 140 Kilometer.

Lutz fährt leere Rollis hin, koppelt dort einen Hänger an und fährt mit Süßigkeiten, Chips, Zigaretten, Bifi und Paletten voller Paulaner, Coca Cola, Monsterdrinks, Red Bull zurück. Und: Ad Blue. Die Lieferung riecht schwer nach Tankstelle. Was bis 13 Uhr in Stapelfeld, das halb Norddeutschland versorgt, bestellt wird, liegt tags bis 17 Uhr in den Läden. Fällt dort der Strom aus, gibt’s im Norden keine Chips mehr in den Läden.

Lutz Ammersdörfer (59) aus Rostock unterwegs mit seinem IvecoTruck – 465 PS, Gasantrieb – auf dem Weg zum Großlager von Lekkerland in Hamburg-Stapelfeld. Quelle: Martin Börner

Lutz Ammersdörfer startet seinen Transformer, muss noch kurz einen gelben Truck aus Parchim vorlassen. An dessen Beifahrerfenster der Aufkleber: „Rechts von uns ist nur noch die Hölle!“ Trucker-Romantik.

Trucker Lutz stellt den Tempomat ein, 84 Km/h. Die Abstandssicherung sorgt dafür, dass er seine 55 Meter zum Vordermann einhält. Die Spursicherung piept, wenn seine Reifen weiße Streifen berühren. Trucker im digitalisierten Wirtschaftswunderland. Die Technik dient, doppelt und dreifach gesichert der Überwachung der Fahrer.

Komfort und soziale Standards stehen hinten an. Lutz sagt: „Man kämpft sich so durch. Seit Jahren. Wenn du morgens ins Auto steigst, kanns du ’nen Zehner zur Seite legen – für Strafen.“ Denn im Spagat zwischen Zeit- und Behördendruck und dem Druck der Straße sei der Job kaum noch zu meistern.

Die Autos des Bundesamts für Güterverkehr (BAG) können vom Straßenrand aus seinen Bordcomputer auslesen, wenn er vorbei fährt. Als Trucker würde man permanent kontrolliert vom BAG, von Polizei und Zoll. Die Daten des Bordcomputers bleiben 28 Tage im System. Fährt er zu schnell oder hält er Pausenzeiten nicht ein, kann er dafür einen Monat später bestraft werden.

Du musstest alles können von Fliesenleger bis Dachdecker

Über A19 und Rostocker Kreuz geht’s auf die A 20. Am Rastplatz Schönberg hat Lutz eine 31-minütige Pause eingeplant. Bei 30 Minuten wird oft falsch gezählt. Auf den 110 Kilometer plaudert Lutz von damals. Als er als Bau- und Möbeltischler für die FDJ-Initiative in Berlin Wohnraum schaffen musste. „Da musstest du alles können vom Fliesenleger bis Dachdecker.“

Dann baute er für Neckermann Häuser in Neuruppin zusammen und wurde dort Kraftfahrer. „Da habe ich meinen eigenen Fuhrpark gehabt, Baumaterialien gefahren und später die Funktionäre der SED-Bezirksleitung kutschiert.“ Nach der Wende ist er für einen Rostocker Ableger der Hamburger Spedition Brandt getourt und seit 17 Jahren bei Gustke. Keine vier Jahre, dann ist Schicht im Schacht.

Einparken des 40-Tonners an der Rampe des Großlagers in Hamburg-Stapelfeld. Quelle: Martin Börner

In Schönberg ist wieder fast die Hälfte des Parkplatzes gesperrt. Seit Tagen stehen hier Sattelschlepper mit Windkraft-Rotoren. Er findet mit seinem Gespann eine Lücke für 31 Minuten Seele-Baumeln-Lassen mit Stulle, Kaffee, Autobahnblick. Essen im Rastplatz? Zu teuer. Bockwurst mit Kaffee und Brötchen kostet da fast ’nen Zehner.

Um 14.41 Uhr geht’s weiter. Trucker rechnen in Minuten. Und kommen trotzdem nie hin. Zum Beispiel die Tour bis Hildesheim. Würde er glatt durchkommen – knapp viereinhalb Stunden, Pause vor Ort, laden, Rückfahrt. Das klappt aber auch nur nachts, wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen. Jetzt, freitags, wo ab eins jeder seins und das am liebsten auf der Autobahn mache – keine Chance. A1 von Lübeck bis Hamburg und A7 – reinstes Chaos. Lutz sagt: „Letzte Woche um Hamburg rum alles dicht. Dann hat ein Laster gebrannt, Unfall vor Hannover. Die A7 voll bis zum geht nicht mehr.“

Die frische Ware muss aber zum Kunden!

Also muss er kurz vor Trans Gourmet Hildesheim, wo er frische Ware holt, Pause einlegen. „Zurück dasselbe Bild. Alles dicht. Er müsste auf der A20 bei Quellental oder Fuchsberg 45 Minuten pausieren. 20 Kilometer vor dem Heimathof. Die frische Ware muss aber zum Kunden. „Außerdem schaff ich es dann nicht auf neun Stunden Pause bis zur nächsten Schicht. Das haut hinten und vorne nicht hin.“

Also, was machen? Pause und Ärger mit dem Chef? Keine Pause und 28 Tage bibbern, kontrolliert zu werden? Das sind schnell mal 150 Euro! Für ’nen Brummifahrer eine Stange Geld bei 2300 bis 2600 Euro netto im Fernverkehr. Nahverkehrs-Fahrer liegen zwischen 1800 und 2200 Euro. Das wird aber steigen. „Bei den Arbeitsbedingungen wird es immer schwerer, Fahrer zu kriegen“, so der Spediteur.

Sedat belädt den Truck von Lutz Ammersdörfer aus Rostock mit der Elektro-Ameise. Muss er nicht, aber man mag sich und so geht’s schneller. Er gibt aber auch Fahrer, da geht Sedat schnell mal ’nen Kaffee trinken. Quelle: Martin Börner

In der digitalen Nahrungskette des Warenstroms sind Fahrer neben Lageristen und Kassierern das schwächste Glied. Alles systemrelevante Berufe, die in der ersten Corona-Welle einen symbolischen Orden ans Revers geheftet bekamen. Doch schnell wurde wieder klar, wo ihr Ansehen steht: Trucker sind die, die man anhupen kann, wenn sie sich strikt ans Tempolimit halten. Aber ohne die gibt’s keine Bratwurst, keine Fluppen, kein Bierchen!

Von Michael Meyer